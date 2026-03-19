Bí mật của Vải liệm Turin đã được giải mã từ 600 năm trước?

Vải liệm Turin từ năm 1578 được cất giữ bên trong Nhà thờ San Giovanni Battista ở Turin (Ý) ảnh: reuters

Khi lần đầu xuất hiện vào thập niên 1350, Vải liệm Turin được cho là tấm vải dùng để quấn di hài Chúa Jesus sau khi ngài bị hành hình trên thập tự giá.

Tuy nhiên, một cuộc nghiên cứu hồi thập niên 1980 đã bác bỏ giả thuyết trên khi các chuyên gia khẳng định vật liệu vải được tạo thành vào thời Trung Cổ. Một cuộc nghiên cứu khác sau đó lại phủ nhận khả năng này, tức xác thực tấm vải liệm có từ thời Chúa Jesus.

Trong một báo cáo mới đăng trên chuyên san Journal of Medieval History, đội ngũ các nhà nghiên cứu Pháp đã công bố một tài liệu vừa được phát hiện đến từ nhà thần học Pháp Nicole Oresme (1325 – 1382).

Lời phủ nhận từ một học giả

Tài liệu đề cập đến Vải liệm Turin, chỉ tấm vải mang hình khuôn mặt một người đàn ông mà theo nhiều tín đồ Thiên Chúa giáo cho rằng đó là dấu tích của Chúa Jesus sau khi bị đóng đinh.

Tuy nhiên, ông Oresme nói thẳng đây chỉ là đồ giả xuất phát từ bàn tay của những kẻ thiếu đạo đức thời xưa.

Tác giả chính - tiến sĩ Nicolas Sarzeaud của Đại học Công giáo Louvain (Pháp), cho biết phát hiện trên đã bác bỏ tính xác thực của Vải liệm Turin.

Tiến sĩ Sarzeaud lưu ý ông Oresme được công nhận là học giả xuất sắc của thế kỷ 14, có những đóng góp trong toán học, chiêm tinh học và tâm lý học, trước khi trở thành Giám mục Lisieux dưới triều Hoàng đế Charles V của Pháp.

Tài liệu do ông ông Oresme viết là một phần trong chuyên luận được hoàn thành trong khoảng 1355–1382. Đây cũng được xem là lời bác bỏ sớm nhất bằng văn bản đối với Vải liệm Turin.

Phát hiện mới về nguồn gốc thánh tích Vải liệm Turin

Những bằng chứng bổ sung

Giáo sư Andrea Nicolotti của Đại học Turin, chuyên gia về Vài liệm Turin, nói rằng nghiên cứu mới đã cung cấp thêm bằng chứng lịch sử cho thấy ngay từ thời Trung Cổ, đã có người nhận ra thánh tích này không xác thực.

Các bằng chứng khoa học hiện đại cũng củng cố quan điểm trên. Phân tích carbon phóng xạ vào thập niên 1980 cho thấy tấm vải có niên đại vào thế kỷ 13 – 14, dù kết quả năm 1988 đến nay vẫn còn gây tranh cãi.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu gần đây sử dụng mô hình 3D kết luận khó xảy ra trường hợp một khuôn mặt người thật nào có thể in dấu rõ ràng như thế lên vải.