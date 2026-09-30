Triều Tiên bác cáo buộc của Hàn Quốc về vụ nổ mìn ở khu phi quân sự

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA sáng 30.9 dẫn một tuyên bố của bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo CHDCND Kim Jong-un, cho rằng cáo buộc về các vụ nổ tại Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai nước là "quá thấp hèn và bẩn thỉu".

Bà Kim Yo Jong tố ngược phía Hàn Quốc đang "dựng chuyện" và đưa ra những cáo buộc vô căn cứ nhằm lấy cớ thực hiện các hành động khiêu khích về chính trị và quân sự nhắm vào Triều Tiên.

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, phát biểu tại Bình Nhưỡng hồi năm 2022 Ảnh: AFP

Trước đó, Hàn Quốc thông báo có binh sĩ bị thương do các vụ nổ xảy ra ngày 21.9 tại Khu phi quân sự (DMZ), vùng đệm giữa hai miền Triều Tiên kể từ khi hiệp định đình chiến năm 1953 được ký kết.

Sau khi tiến hành điều tra vụ việc, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kết luận rằng có "khả năng rất cao" mìn của Triều Tiên là nguyên nhân gây ra hai vụ nổ này. "Đây là hành vi vi phạm rõ ràng hiệp định đình chiến, và vì Triều Tiên phải chịu trách nhiệm, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng", ông Kang Shin-chul, quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, phát biểu hôm 29.9.

Tổng thống Trump gặp một loạt "ông lớn" ngành công nghệ AI

AFP sáng 30.9 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo công nghệ tập trung tại Nhà Trắng để thảo luận về việc quản lý AI đã ký một cam kết mang tính ràng buộc về mặt đạo đức nhằm xây dựng các biện pháp bảo vệ thích hợp cho AI.

"Họ sẽ tự giám sát lẫn nhau", ông Trump nói sau cuộc họp quy tụ những nhà lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bao gồm các ông Jensen Huang của Nvidia, Greg Brockman của OpenAI và Dario Amodei của Anthropic.

Tổng thống Trump và một loạt lãnh đạo tập đoàn công nghệ trả lời phóng viên bên ngoài Nhà Trắng ngày 29.9 Ảnh: Reuters

Ông Trump cho biết các lãnh đạo công nghệ đã ký một thỏa thuận ghi lại cam kết tự quản lý của họ, đây là thỏa thuận mang tính ràng buộc về mặt đạo đức chứ không có hiệu lực pháp lý bắt buộc. Tuy nhiên, văn bản cuối cùng được gọi là Hiệp định Nhà Trắng vẫn để ngỏ khả năng luật hóa hoặc đưa các bước này vào quy định nếu thấy phù hợp trong tương lai.

Phát biểu với các phóng viên bên ngoài Phòng Bầu dục khi đang đứng cùng những lãnh đạo công nghệ quyền lực nhất thế giới, ông Trump cũng xác nhận rằng ông sẽ chính thức đổi tên công nghệ này thành "siêu trí tuệ" thay vì "trí tuệ nhân tạo" vì "nó không phải là nhân tạo.

Bí ẩn quanh vụ nghi có âm mưu đánh bom tại căn cứ quân sự Anh

Cuộc điều tra của Anh về nghi ngờ có âm mưu đánh bom tại một căn cứ không quân do Mỹ sử dụng đã trở nên bối rối, khi cảnh sát cho biết không tìm thấy chất nổ nào mà chỉ phát hiện một lượng xăng trong các phương tiện bị thu giữ gần đó, theo AFP.

Cảnh sát đã được điều động đến căn cứ không quân Hoàng gia Fairford ở tây nam nước Anh ngày 27.9 sau khi một người dân nhìn thấy vài chiếc xe tải có biểu hiện đáng ngờ, dẫn đến việc sơ tán ngôi làng lân cận và tuyên bố tình trạng sự cố nghiêm trọng. Căn cứ này là nơi quân đội Mỹ sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Iran.

Cảnh sát canh gác một khu vực gần căn cứ không quân RAF Fairford hôm 29.9 Ảnh: Reuters

Đã có nhiều thắc mắc lớn xoay quanh vụ việc sau khi 5 công dân Anh sống tại London được tại ngoại ngày 28.9. Những người này trước đó đã bị bắt vì các cáo buộc liên quan đến chất nổ và khủng bố, trong khi Mỹ chỉ trích việc thả họ.

Đại sứ quán Iran tại London tuyên bố họ hoàn toàn bác bỏ và lên án mạnh mẽ những đồn đoán cho rằng Tehran có liên quan.

Máy bay ném bom Tu-95 của Nga rơi: 6 người thiệt mạng, một người sống sót

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một chiếc máy bay Tu-95 đã gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện tại Amur thuộc Viễn Đông Nga ngày 29.9, khiến 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và một người sống sót.

TASS đưa tin chiếc máy bay này không mang theo vũ khí. Một ủy ban của Không quân Nga đã được cử đến hiện trường vụ tai nạn để điều tra nguyên nhân và diễn biến của sự việc.

Ông Trump nói không biết bao giờ Iran chịu khuất phục

Tổng thống Trump ngày 29.9 cho biết ông chưa rõ liệu Iran có chịu khuất phục hay chưa, nhưng nhận định rằng nước này đang ở thế rất bất lợi trong cuộc chiến với Mỹ.

"Tôi không biết liệu họ đã chịu khuất phục hay chưa, nhưng rồi họ cũng sẽ khuất phục thôi. Tình thế của họ đang rất tồi tệ", ông nói với các phóng viên, theo Reuters sáng 30.9.

Tuần trước, Tổng thống Iran phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng Tehran sẽ không bao giờ đầu hàng trước áp lực từ Mỹ.