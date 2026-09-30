    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thế giới

    Mỹ sắp cắt giảm 20% tướng lĩnh quân đội

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng
    Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth dự kiến công bố kế hoạch cắt giảm 20% các vị trí tướng lĩnh và đô đốc tại Lầu Năm Góc, trong nỗ lực tinh gọn bộ máy quân đội.

    Truyền thông Mỹ cho hay Bộ trưởng Hegseth dự kiến công bố kế hoạch tinh gọn bộ máy lãnh đạo Lầu Năm Góc trong cuộc họp với giới chức quân đội ngày 30.9. Đợt cắt giảm quy mô lớn này sẽ tác động trực tiếp đến các vị trí lãnh đạo cấp cao trong Lục quân, Hải quân và Không quân Mỹ.

    Theo The Hill ngày 29.9, Lầu Năm Góc thậm chí yêu cầu các binh sĩ tham dự sự kiện ngày 30.9 phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về tỷ lệ vòng eo và có tác phong chuẩn mực "hoàn hảo".

    Mỹ sắp cắt giảm 20% tướng lĩnh quân đội - Ảnh 1.

    Các thành viên quân đội Mỹ tham dự cuộc họp do Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth triệu tập tại bang Virginia hồi tháng 9.2025

    ẢNH: REUTERS

    Ông Hegseth từng ban hành chỉ đạo cắt giảm 10% các vị trí cấp tướng hồi tháng 5.2025, thế nhưng các nguồn thạo tin tiết lộ người đứng đầu Lầu Năm Góc sẽ ra lệnh nhân đôi mức cắt giảm và yêu cầu hoàn tất trước ngày 1.1.2027. Đài Fox News tiết lộ rằng dựa trên bản ghi nhớ nội bộ, một số vị trí cấp tướng có thể bị hạ cấp hoặc xóa bỏ hoàn toàn.

    Ông Hegseth hồi tháng 5 nói rằng ông muốn “ít tướng lĩnh hơn, nhiều lính tác chiến hơn” và lập luận rằng việc tinh gọn này là cần thiết nhằm loại bỏ cấu trúc lực lượng dư thừa.

    Làn sóng thanh lọc nhân sự quốc phòng ồ ạt đã khiến các nhà lập pháp của cả 2 đảng lo ngại. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jack Reed cảnh báo việc loại bỏ giới lãnh đạo cấp cao giữa lúc lực lượng Mỹ đang căng mình trong các chiến dịch toàn cầu sẽ gây gián đoạn hệ thống chỉ huy. 

    Trong khi đó, hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie đã đệ trình các điều khoản luận tội ông Hegseth liên quan đến cách vị lãnh đạo điều hành Lầu Năm Góc và việc chỉ huy cuộc chiến tại Trung Đông đối đầu Iran.

    Tin liên quan

    Lầu Năm Góc cân nhắc rút nhiều binh sĩ, vũ khí khỏi châu Âu

    Lầu Năm Góc cân nhắc rút nhiều binh sĩ, vũ khí khỏi châu Âu

    Giới chức Mỹ cho hay Lầu Năm Góc đang xúc tiến kế hoạch mạnh tay nhằm rút nhiều binh sĩ và vũ khí khỏi châu Âu, trong khi có thông tin gây tranh cãi về việc nhiều đại sứ Mỹ không được tham vấn.

    Lầu Năm Góc tạm ngừng việc bắt buộc kiểm tra testosterone ở binh sĩ nam

    Tin tức quốc tế sáng 30.9: Có gì trong cuộc tề tựu các 'ông lớn' công nghệ?

    Khám phá thêm chủ đề

    mỹ cắt giảm quân đội bộ trưởng chiến tranh Pete Hegseth Lầu năm góc

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận