Mỹ sắp cắt giảm 20% tướng lĩnh quân đội

Truyền thông Mỹ cho hay Bộ trưởng Hegseth dự kiến công bố kế hoạch tinh gọn bộ máy lãnh đạo Lầu Năm Góc trong cuộc họp với giới chức quân đội ngày 30.9. Đợt cắt giảm quy mô lớn này sẽ tác động trực tiếp đến các vị trí lãnh đạo cấp cao trong Lục quân, Hải quân và Không quân Mỹ.

Theo The Hill ngày 29.9, Lầu Năm Góc thậm chí yêu cầu các binh sĩ tham dự sự kiện ngày 30.9 phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về tỷ lệ vòng eo và có tác phong chuẩn mực "hoàn hảo".

Các thành viên quân đội Mỹ tham dự cuộc họp do Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth triệu tập tại bang Virginia hồi tháng 9.2025 ẢNH: REUTERS

Ông Hegseth từng ban hành chỉ đạo cắt giảm 10% các vị trí cấp tướng hồi tháng 5.2025, thế nhưng các nguồn thạo tin tiết lộ người đứng đầu Lầu Năm Góc sẽ ra lệnh nhân đôi mức cắt giảm và yêu cầu hoàn tất trước ngày 1.1.2027. Đài Fox News tiết lộ rằng dựa trên bản ghi nhớ nội bộ, một số vị trí cấp tướng có thể bị hạ cấp hoặc xóa bỏ hoàn toàn.

Ông Hegseth hồi tháng 5 nói rằng ông muốn “ít tướng lĩnh hơn, nhiều lính tác chiến hơn” và lập luận rằng việc tinh gọn này là cần thiết nhằm loại bỏ cấu trúc lực lượng dư thừa.

Làn sóng thanh lọc nhân sự quốc phòng ồ ạt đã khiến các nhà lập pháp của cả 2 đảng lo ngại. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jack Reed cảnh báo việc loại bỏ giới lãnh đạo cấp cao giữa lúc lực lượng Mỹ đang căng mình trong các chiến dịch toàn cầu sẽ gây gián đoạn hệ thống chỉ huy.

Trong khi đó, hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie đã đệ trình các điều khoản luận tội ông Hegseth liên quan đến cách vị lãnh đạo điều hành Lầu Năm Góc và việc chỉ huy cuộc chiến tại Trung Đông đối đầu Iran.