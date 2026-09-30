Ông Trump bác bỏ chuyện cùng Trung Quốc quản lý AI

"Hiện tại chúng ta đang dẫn trước Trung Quốc và tất cả các nước khác, và tôi muốn duy trì điều đó", theo ABC News dẫn lời ông Trump ngày 29.9.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết AI từng được thảo luận trong cuộc gặp với ông Tập tại Washington tuần trước. Tuy nhiên, ông phân biệt giữa việc duy trì đối thoại với Trung Quốc về rủi ro công nghệ và việc 2 nước cùng xây dựng những giới hạn có thể ràng buộc ngành AI Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm sắc lệnh hành pháp liên quan trang web chính phủ mới sử dụng AI tại Washington D.C ngày 29.9.2026 ẢNH: AP

Ông Trump cũng cho rằng những ràng buộc về cơ chế quản lý chung đối với AI có thể làm giảm lợi thế của các công ty Mỹ trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc.

Phát biểu được đưa ra trong lúc chính quyền ông Trump đối mặt sức ép ngày càng lớn về cách kiểm soát những rủi ro từ AI tiên tiến. Cũng trong ngày 29.9, ông Trump công bố một thỏa thuận tự nguyện với một số tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, trong đó có Google, Anthropic, Meta, OpenAI, X và NVIDIA.

Ông Trump mô tả văn bản một trang này là một cam kết "có tính ràng buộc về mặt đạo đức" và ví nó gần giống "một bản hiến pháp" cho ngành AI.

Theo Reuters dẫn nội dung được công bố, các công ty cam kết xây dựng nhiều lớp giám sát, trong đó có việc sử dụng đơn vị kiểm toán độc lập để đánh giá hệ thống AI, thành lập cơ chế giám sát ở cấp hội đồng quản trị và duy trì các nhóm nội bộ chuyên kiểm tra việc vận hành các biện pháp an toàn.

Các hãng cũng cam kết theo dõi năng lực của mô hình AI trong những lĩnh vực nhạy cảm như an ninh mạng, sinh học và hóa học, nhằm hạn chế nguy cơ hệ thống truy cập hoặc can thiệp vào hạ tầng kỹ thuật ngoài dự kiến. Thỏa thuận để ngỏ khả năng những tiêu chuẩn này sau này được luật hóa, nhưng trước mắt vẫn dựa trên cam kết tự nguyện của doanh nghiệp.

Động thái diễn ra sau những cảnh báo mới về khả năng các tác nhân AI thực hiện hành động ngoài dự kiến của nhà phát triển. OpenAI và Anthropic gần đây công bố một số trường hợp hệ thống AI truy cập hoặc tương tác với môi trường kỹ thuật theo cách không mong muốn, làm gia tăng tranh luận tại Mỹ về mức độ giám sát cần thiết đối với công nghệ này.

Tuy vậy, Tổng thống Trump tiếp tục ủng hộ việc mở rộng nhanh hạ tầng AI, đặc biệt là các trung tâm dữ liệu. Những dự án này đang vấp phải phản ứng tại một số địa phương do tiêu thụ lượng điện lớn, kéo theo lo ngại về giá điện, nguồn nước và tác động đối với cộng đồng.

Quan điểm trên của ông Trump phần nào cho thấy khác biệt với cách tiếp cận mà ông Tập Cận Bình nêu trong chuyến thăm Washington tuần trước.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 24.9, ông Tập nhấn mạnh yêu cầu vừa phát triển vừa quản lý AI, đồng thời bảo đảm công nghệ này luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. "Chúng ta đều có khả năng và trách nhiệm phát triển và quản lý AI vì mục đích tốt đẹp, đồng thời bảo đảm sự phát triển của AI luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người và phục vụ phúc lợi của người dân", Chủ tịch nước Trung Quốc nói.

Sau cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập, Nhà Trắng ngày 25.9 cho biết 2 nước đã thiết lập một kênh đối thoại nhằm trao đổi về rủi ro và lợi ích của công nghệ này, với vòng tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 11. Hai bên cũng nhất trí sử dụng thuật ngữ "siêu trí tuệ" trong khuôn khổ đối thoại.