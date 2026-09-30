Mỹ tước thị thực một loạt quan chức Mỹ Latinh

Theo AP, những người này đến từ 4 nước Bolivia, Colombia, Ecuador và Peru, tất cả đều có lãnh đạo theo đường lối cánh hữu và thân thiện với Tổng thống Donald Trump.

Hồi tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thăm Colombia, Ecuador và Peru, nhấn mạnh cam kết của Mỹ ủng hộ các nước trong cuộc chiến chống ma túy và nạn buôn người. Và khi ấy các lãnh đạo của nhóm 4 nước than phiền rằng nhiều đối tượng vừa bị Mỹ thu hồi thị thực đang cản trở nỗ lực của họ trong cuộc chiến chống tội phạm.

Bộ Ngoại giao Mỹ có động thái thu hồi thị thực nhiều quan chức ở Nam Mỹ Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố hôm 28.9, Bộ Ngoại giao Mỹ không nói rõ lý do đằng sau quyết định trên, nhưng cho hay đây là động thái nhằm thực hiện cam kết bảo vệ các nước chống tham nhũng và buôn ma túy. Bolivia, Colombia, Ecuador và Peru đều tham gia sáng kiến Lá chắn châu Mỹ được ông Trump khởi xướng tại Tây bán cầu trong năm nay.

Danh sách 27 nhân vật bị tước thị thực Mỹ có Tổng chưởng lý Bolivia Roger Mariaca và hơn 20 công tố viên, thẩm phán nước này. Một nghị sĩ và một doanh nhân Colombia cũng bị đưa vào danh sách cùng với 2 công dân Ecuador và một thẩm phán Peru.

Trong đó, Tổng chưởng lý Mariaca bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để đòi và nhận hối lộ phục vụ cho các hoạt động buôn ma túy, cũng như tiếp tay cho các tội phạm bạo lực thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Ông Mariaca đã lên án hành động trên của Mỹ, gọi đây là hành vi gây sức ép chính trị. Tổng chưởng lý khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc điều tra, trong đó có trường hợp một chính khách có liên hệ với những người thân cận ông Trump.