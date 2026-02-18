Mỹ không kích tàu nghi buôn ma túy ở Mỹ Latinh, 11 người thiệt mạng

Đây được xem là một trong những ngày đẫm máu nhất kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai chiến dịch truy quét kéo dài nhiều tháng nhằm vào các nhóm mà Washington gọi là "khủng bố ma túy", theo AP.

Quân đội Mỹ tấn công các tàu bị nghi chở ma túy ở vùng biển Mỹ Latinh ẢNH: Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ/X

Theo Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM), loạt tấn công diễn ra ngày 16.2, nâng tổng số người thiệt mạng lên ít nhất 145 người kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào đầu tháng 9.2025. Tính đến nay, quân đội Mỹ đã thực hiện 42 cuộc tấn công tương tự dọc theo các tuyến hàng hải bị nghi là đường vận chuyển ma túy.

Trong đợt mới nhất, 2 tàu chở 4 người mỗi chiếc bị tấn công ở phía đông Thái Bình Dương, trong khi một tàu khác chở 3 người bị đánh chìm tại vùng biển Caribbean. Quân đội Mỹ hiện chưa công bố bằng chứng cụ thể cho thấy các tàu này vận chuyển ma túy, song đã đăng tải video cho thấy các phương tiện bị phá hủy bởi các vụ nổ trên biển.

Các đoạn video do SOUTHCOM công bố ghi lại hình ảnh những chiếc thuyền nhỏ đang di chuyển hoặc trôi nổi trước khi bị nhấn chìm trong biển lửa. Một số người được nhìn thấy trên thuyền trước thời điểm xảy ra vụ nổ.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang trong tình trạng "xung đột vũ trang" với các nhóm ma túy tại Mỹ Latinh và cho rằng việc leo thang quân sự là cần thiết để ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ.

Lầu Năm Góc đã sử dụng mô hình AI Claude khi bắt giữ Tổng thống Venezuela?

Tuy nhiên, chiến dịch này vấp phải nhiều chỉ trích. Một số nghị sĩ Dân chủ và chuyên gia pháp lý đặt câu hỏi về tính hợp pháp cũng như hiệu quả của các cuộc tấn công, lưu ý rằng fentanyl - chất gây ra phần lớn các ca tử vong do quá liều tại Mỹ - chủ yếu được vận chuyển qua đường bộ từ Mexico, nơi nó được sản xuất từ tiền chất nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ.

Tranh cãi càng gia tăng sau thông tin cho rằng quân đội Mỹ đã tiêu diệt những người sống sót trong một vụ tấn công trước đó. Chính quyền ông Trump cùng nhiều nghị sĩ Cộng hòa bảo vệ hành động này là hợp pháp và cần thiết, trong khi phía Dân chủ cho rằng đây có thể cấu thành tội giết người, thậm chí là tội ác chiến tranh.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng hiện diện quân sự tại Mỹ Latinh - đợt tăng cường được mô tả là lớn nhất trong nhiều thập niên. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford - tàu sân bay lớn nhất thế giới - từng được điều tới vùng biển Caribbean vào cuối năm 2025, song theo một quan chức Hải quân Mỹ, hiện tàu này cùng 3 khu trục hạm hộ tống đã rời khu vực thuộc SOUTHCOM và đang trên đường tăng cường cho lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

