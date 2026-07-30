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Thế giới Chuyện lạ

Bản đồ của Bộ Ngoại giao Mỹ đảo lộn hàng loạt nước châu Phi

Khánh An
Khánh An

Bộ Ngoại giao Mỹ nhận hoàn toàn trách nhiệm về sự nhầm lẫn và cho biết bản đồ châu Phi đó do một thành viên trong nhóm vội vàng chỉnh sửa trước sự kiện.

Bản đồ của Bộ Ngoại giao Mỹ đảo lộn toàn bộ châu Phi - Ảnh 1.

Bản đồ trong bài thuyết trình tại Brazil hôm 26.7

ẢNH: REUTERS

Một bản đồ châu Phi của Bộ Ngoại giao Mỹ đã ghi nhầm tên tất cả các quốc gia, khi được chiếu trong bài thuyết trình tại một hội nghị toàn cầu ở Brazil mới đây, khiến những người tham dự xôn xao và chụp lại để đăng lên mạng.

Bài thuyết trình được trình bày tại hội nghị AIDS 2026 ở Rio de Janeiro, trong đó hiển thị bản đồ bị lỗi ở phần giữa bài thuyết trình về các thỏa thuận y tế mới của Bộ Ngoại giao Mỹ, theo Reuters ngày 30.7 đưa tin.

Bản đồ cho thấy Nigeria là một quốc gia không có đường bờ biển và nằm trong sa mạc Sahara. Mozambique, nằm ở đông nam châu Phi, bị đặt sang vùng Sừng châu Phi, trong khi Bờ Biển Ngà ở Tây Phi được đặt ở phía bên kia lục địa.

Phân tích của Reuters cho thấy hình ảnh bản đồ trên chứa dấu nhận diện của trí tuệ nhân tạo (AI), cho thấy nó được tạo ra bằng các công cụ của OpenAI. Công ty này chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ "chịu hoàn toàn trách nhiệm" về sự nhầm lẫn và bản đồ đó do một thành viên trong nhóm vội vàng chỉnh sửa trước khi sự kiện diễn ra.

Người trình bày tại hội nghị là ông Jeff Graham, đặc phái viên y tế hàng đầu của Mỹ, người giám sát sáng kiến Kế hoạch khẩn cấp của tổng thống về phòng chống AIDS (PEPFAR). Ông Graham chưa trả lời đề nghị bình luận.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc thảo luận tại hội nghị "mang tính thực chất và xây dựng", bất chấp tấm bản đồ và khẳng định Mỹ vẫn cam kết phòng chống AIDS với những kết quả thực tế.

Quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump hồi năm ngoái về việc tạm dừng tài trợ để chờ xem xét đã làm gián đoạn các chương trình viện trợ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, công việc cốt lõi của PEPFAR như cung cấp thuốc cứu sinh phần lớn đã được nối lại.

Mỹ đang cắt giảm chi tiêu ở các lĩnh vực khác, bao gồm cả phòng ngừa và giám sát, và có kế hoạch loại bỏ dần chương trình này ở Nam Phi.

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