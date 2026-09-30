Nỗ lực mới nhằm kết thúc xung đột Iran

Tập trung vào eo biển Hormuz

Reuters hôm qua (29.9) dẫn lời giới chức Mỹ và Iran cho hay các quan chức của hai nước đã có những cuộc trao đổi riêng rẽ với các bên trung gian vào ngày 28.9, như một phần của nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng qua. Một quan chức nắm rõ thông tin về cuộc đàm phán mới nhất tiết lộ rằng những cuộc thảo luận tiếp theo dự kiến sẽ tập trung vào phiên bản sửa đổi của đề xuất ngừng bắn 7 ngày mà Iran đã đưa ra bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ tại TP.New York (Mỹ) ngày 25.9.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 28.9 cho hay Tehran kỳ vọng sẽ nhận được phản hồi từ Mỹ đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất cũng như các điều kiện của Iran về việc khôi phục hoạt động lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz, theo Hãng thông tấn IRNA.

Ông Araghchi cho biết thêm bên trung gian là Qatar "đã đưa ra những ý tưởng và chúng tôi đã thảo luận, họ dự kiến sẽ trao đổi lại vấn đề này với phía Mỹ, sau đó câu trả lời cuối cùng của Mỹ sẽ được chuyển đến chúng tôi". Ông nhấn mạnh: "Hiện tại chỉ tập trung vào eo biển Hormuz, và khả năng mở lại eo biển này phụ thuộc vào việc đáp ứng một số điều kiện nhất định mà chúng tôi đã thông báo cho phía bên kia".

Tên lửa được trưng bày bên cạnh băng rôn có hình Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ở Tehran ngày 27.9 Ảnh: Reuters

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông đã bác bỏ đề xuất của Iran về việc ngừng bắn trong 7 ngày, sau đó sẽ mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông Trump hôm 27.9 nói rằng ông kỳ vọng các cuộc đàm phán với Iran sẽ nối lại trong tuần này. Đến ngày 28.9, chủ nhân Nhà Trắng thông báo giới chức Mỹ đã thảo luận với các bên trung gian đang nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Mỹ - Iran. Ông khẳng định Mỹ sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này "rất sớm", và giá xăng dầu sẽ giảm mạnh sau đó.

Về vấn đề hạt nhân

Cũng vào hôm qua, AP dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay chính quyền Tổng thống Trump sẽ không đạt thỏa thuận với Tehran nếu các vấn đề hạt nhân chưa được giải quyết. Vị quan chức này khẳng định ông Trump sẵn sàng nới lỏng các biện pháp cấm vận đối với Iran, cũng như gỡ phong tỏa một phần các khoản tiền bị đóng băng, để đổi lấy những tiến bộ cụ thể trong vấn đề hạt nhân.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã bác bỏ thông tin ông sẵn sàng thực hiện những biện pháp được cho là mang tính nhượng bộ như trên, đồng thời khẳng định ông không đưa ra đề nghị nào với Iran nhằm chấm dứt xung đột, theo Reuters. Ông Trump từng coi việc ngăn chặn Tehran sở hữu bom hạt nhân là mục tiêu chính của cuộc xung đột, ngoài việc triệt tiêu khả năng tấn công các nước láng giềng của Iran.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với chương trình Face the Nation của Đài CBS gần đây, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho hay Tehran sẵn sàng đàm phán về chương trình hạt nhân cũng như các vấn đề khác, nhưng sẽ không chấp nhận hành vi "bắt nạt hay cưỡng ép". Ông nhấn mạnh Tehran đã thống nhất quan điểm rằng "chúng tôi không phát triển vũ khí hạt nhân".

Một quan chức khu vực cho rằng Mỹ đang tìm kiếm sự nhượng bộ từ phía Iran về các vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho hay họ hoài nghi về khả năng thuyết phục Iran cuối cùng chấp nhận các điều kiện của Tổng thống Trump để đạt được thỏa thuận, cũng như nghi ngờ về mức độ nghiêm túc của Tehran đối với bất kỳ cam kết do Iran đưa ra, theo AP.