Hé lộ 'cuộc tình tay ba' của loài cá mập báo

Cuộc giao phối tay ba của loài cá mập báo ẢNH CHỤP TỪ CLIP THE GUARDIAN

Một nhóm ba con cá mập báo ở New Caledonia đã làm nên lịch sử trong ngành khoa học biển sau khi được ghi nhận đang giao phối theo kiểu "ba con cùng lúc".

Đây là lần đầu tiên loài cá mập báo, vốn đang trong tình trạng nguy cấp trên toàn cầu, được ghi nhận trong một chuỗi hành vi giao phối, cung cấp kiến thức quý giá hỗ trợ cho công tác bảo tồn.

Tiến sĩ Hugo Lassauce, một nhà nghiên cứu tại Đại học Sunshine Coast (Úc), đã ghi lại những hình ảnh này trong lúc khảo sát quần thể cá mập báo ngoài khơi Nouméa, thủ phủ của New Caledonia - lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp ở Nam Thái Bình Dương.

Trong lúc lặn ống thở, ông nhìn thấy một con cái với hai con đực đang kẹp lấy vây ngực của nó trên nền cát phía dưới.

"Tôi nghĩ chắc chắn sắp có chuyện nên sẽ ở nguyên đây với mấy chiếc camera GoPro. Một giờ sau, điều đó cuối cùng đã xảy ra", ông kể.

Cuộc giao hợp tay ba kết thúc rất nhanh, chính xác là 110 giây. Con đực đầu tiên mất 63 giây. Con thứ hai hoàn tất sau 47 giây. "Sau đó, hai con đực kiệt sức và nằm bất động dưới đáy, trong khi con cái nhanh nhẹn bơi đi", ông Lassauce cho biết.

Đây cũng là lần đầu tiên hành vi giao phối của cá mập báo được quan sát trong môi trường tự nhiên, bất kể số lượng bạn tình.

Ông Lassauce nói rằng hành vi sinh sản của cá mập ngoài tự nhiên phần lớn vẫn chưa được ghi chép, dù ở một số loài cá mập khác từng ghi nhận việc giao phối theo nhóm, với nhiều con đực và một con cái.

Theo tiến sĩ Christine Dudgeon tại Đại học Queensland (Úc), chuyên gia về sinh thái và tiến hóa biển đã nghiên cứu cá mập báo hơn hai thập niên, đoạn video về cá mập báo của ông Lassauce sẽ góp phần hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn loài đang nguy cấp này.

Bà cho rằng khu vực tại New Caledonia có thể là một môi trường sinh sản quan trọng, nên những thước phim đó có thể cung cấp dữ liệu hữu ích cho các chiến lược quản lý và bảo tồn.