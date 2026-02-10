Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống xa lộ sau lời trăn trối của phi công

Khánh An
Khánh An
10/02/2026 22:22 GMT+7

Chiếc Hawker Beechcraft Bonanza gặp sự cố khiến phi công nghĩ rằng ông không sống sót nên nhờ kiểm soát không lưu chuyển lời trăn trối đến gia đình, trước khi ông hạ cánh xuống một xa lộ đông đúc và chỉ khiến hai người bị thương nhẹ.

Máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống xa lộ sau lời trăn trối của phi công - Ảnh 1.

Chiếc máy bay sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống đường

ẢNH: AP

Hãng AP ngày 10.2 đưa tin một máy bay cỡ nhỏ đã hạ cánh khẩn cấp xuống tuyến đường đông đúc ở bang Georgia (Mỹ), va chạm với ba phương tiện và khiến hai người bị thương nhẹ, sau khi phi công nhờ kiểm soát không lưu chuyển lời trăn trối đến vợ và cha mẹ.

Chiếc Hawker Beechcraft Bonanza hạ cánh xuống đường Browns Bridge ở thành phố Gainesville, cách thành phố Atlanta khoảng 80 km về phía đông bắc.

Máy bay đang trên đường từ sân bay Lee Gilmer Memorial ở Gainesville đến sân bay khu vực hạt Cherokee tại Canton, nhưng phi công đã quay đầu sau khi gặp sự cố động cơ ngay sau khi cất cánh, theo thông cáo của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB).

NTSB cho biết máy bay không đủ lực đẩy để hạ cánh xuống sân bay, vì vậy phi công đã hạ cánh xuống đường.

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không đến nơi được. Làm ơn hãy nói với vợ tôi, Molly, rằng tôi yêu cô ấy, và bố mẹ tôi. Tôi yêu họ rất nhiều", theo đoạn ghi âm của kiểm soát không lưu. Hơn 10 phút sau, đoạn ghi âm lại vang lên câu "chúng tôi sẽ ổn thôi".

Phi công Thomas Rogers sau đó cho biết máy bay ông điều khiển bị hỏng động cơ khi cất cánh từ Gainesville. "Chúng tôi đã cố gắng lượn trở lại, làm mọi thứ theo đúng quy trình, nhưng nhận ra rằng chúng tôi sẽ không thể quay lại được vì khoảng cách quá xa, vì vậy chúng tôi đã hạ cánh khẩn cấp xuống đường", ông kể.

Theo lời đại úy Kevin Holbrook thuộc lực lượng cảnh sát Gainesville, máy bay đã đâm vào ba chiếc ô tô, làm văng một thùng nhiên liệu vào trong một chiếc. Cảnh sát cho biết ông Rogers và một học viên phi công chỉ bị thương nhẹ trong vụ việc và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

"Việc họ có thể hạ cánh giữa hàng trăm phương tiện và chỉ đâm trúng ba chiếc xe, không làm hư hại đường dây điện nào là điều rất đáng kinh ngạc. Việc không ai bị thương nặng hoặc thiệt mạng là điều thật đáng kinh ngạc", ông Holbrook nói, lưu ý rằng con đường này là một trong những tuyến đường chính xuyên qua vùng đông bắc Georgia.

