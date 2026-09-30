Israel nói phi công flydubai tấn công đồng nghiệp, tính lao máy bay xuống đất

Các quan chức Israel vừa cập nhật nhiều thông tin liên quan sự cố nghiêm trọng trên chuyến bay FZ 1073 của Hãng hàng không flydubai (UAE) ngày 30.9. Chiếc máy bay Boeing 737 chở khoảng 150 hành khách từ sân bay quốc tế Dubai (UAE) sang sân bay quốc tế Ben Gurion (Israel) đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Tabuk (Ả Rập Xê Út).

Hành khách lên một máy bay của flydubai tại sân bay Ben Gurion gần Tel Aviv (Israel) ngày 30.9 ẢNH: REUTERS

Trong cuộc họp báo tối 30.9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đây là "sự cố an ninh cực kỳ nghiêm trọng", với hầu hết hành khách là người Israel, theo tờ The Times of Israel.

Thủ tướng Netanyahu cho biết khi máy bay gần đến Israel, một phi công đã đâm đồng nghiệp và có ý định điều khiển máy bay lao xuống đất. Một hành khách cùng một thành viên tổ bay đã xông vào buồng lái và ngăn chặn viên phi công kịp thời. Sau đó, một thành viên khác của tổ bay vào ghế lái để ổn định chiếc máy bay.

Ông Netanyahu cho hay cơ quan chức năng Ả Rập Xê Út đang thẩm vấn nghi phạm, trong khi ông chỉ thị lực lượng an ninh Israel có biện pháp để ngăn ngừa sự cố tương tự.

Mặt khác, Thủ tướng Israel khen ngợi "các anh hùng" đã thể hiện sự dũng cảm để cứu sống nhiều người, ngăn chặn thảm kịch nghiêm trọng.

Phát biểu cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz của Israel miêu tả sự cố này là "hành động tấn công khủng bố thánh chiến". "Theo thông tin ban đầu chúng tôi có, kẻ khủng bố chỉ có một ý định: đâm chiếc máy bay với toàn bộ hành khách xuống đất", ông Katz nói.

Hình ảnh từ Flightradar24 cho thấy một chuyến bay của Hãng flydubai bay từ Dubai đến Israel đã bị chuyển hướng đến Ả Rập Xê Út vào ngày 30.9.2026 ẢNH: REUTERS

Hãng hàng không nói gì?

Trong tuyên bố thứ hai được đăng trên trang web của hãng, flydubai nói rằng "một vụ xô xát đã xảy ra trong buồng lái" nhưng máy bay đã hạ cánh thành công nhờ tổ bay đang làm nhiệm vụ của flydubai, những người đã chuyển hướng và đáp máy bay xuống sân bay Tabuk.

Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều an toàn. Hãng hàng không cũng đã điều 2 máy bay đến Tabuk để đưa hành khách và tổ bay tiếp tục hành trình.

"Ở giai đoạn ban đầu này, những lý do và động cơ sâu xa đằng sau sự việc vẫn chưa được làm rõ và đang được điều tra chính thức. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên không nên suy đoán vội vàng trong khi các nhà chức trách thu thập thông tin. Ưu tiên của chúng tôi hiện nay là đảm bảo an toàn và sức khỏe cho tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn liên quan sự cố này, đồng thời hỗ trợ cuộc điều tra chính thức", hãng bay thông báo.

Theo Reuters, cả hai phi công đã được đưa đến bệnh viện sau khi máy bay hạ cánh tại Tabuk. Cơ quan chức năng chưa công bố danh tính của các phi công song Reuters dẫn lời một quan chức Israel giấu tên cho hay nghi phạm tấn công là người Oman.

Bà Yasmin Abukasis nói với hãng tin rằng con gái Miriam của bà có mặt trên chuyến bay và kể lại là đã nghe thấy tiếng hét, nhìn thấy một người đàn ông cầm dao ép một trong hai phi công xuống sàn. Những hình ảnh được truyền thông loan tải cho thấy cảnh hỗn loạn và một hành khách mặc áo có dính máu.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày trước khi Israel kỷ niệm vụ tấn công ngày 7.10.2023 do Hamas gây ra, sự kiện làm hơn 1.000 người thiệt mạng và khơi mào cho chiến dịch quân sự đáp trả của Tel Aviv tại Dải Gaza. Theo AP, Thủ tướng Netanyahu đã được cảnh báo trong vài ngày gần đây về các mối đe dọa an ninh chưa xác định rõ.