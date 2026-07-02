Báo động nhầm không tặc kích hoạt chiến đấu cơ từ 3 nước

Một máy bay của Hãng hàng không Polish Airlines ở phi trường quốc tế Chopin thuộc Warsaw (Ba Lan) hồi tháng 12.2020 ảnh: reuters

Chuyến bay vừa xảy ra vụ báo động giả không tặc có số hiệu LO155, do hãng Electra Airways (Bulgaria) khai thác thay mặt Polish Airlines và sử dụng Airbus A320-231, theo AeroTime hôm 1.7.

Máy bay cất cánh hôm 30.6 từ sân bay quốc tế Chopin ở Warsaw đến sân bay Ben Gurion của Tel Aviv với khoảng 180 hành khách.

Trên hành trình, máy bay bất ngờ truyền đi tín hiệu squawk 7500, mã tín hiệu quốc tế dùng để báo động có kẻ đang tìm cách cướp máy bay hoặc máy bay bị can thiệp bất hợp pháp.

Tín hiệu trên lập tức kích hoạt chuỗi phản ứng quân sự dọc theo một trong những hành lang được giám sát chặt chẽ nhất khu vực.

Đài truyền hình quốc gia Ba Lan BNT đưa tin Bộ Quốc phòng nước này đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ nhiệm vụ tuần tra bảo vệ không phận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Bulgaria.

Không quân Bulgaria điều ngay tiêm kích MiG-29 tiếp cận máy bay của Polish Airlines vào thời điểm phi cơ vượt qua sông Danube để vào không phận nước này.

Bộ Giao thông và Cơ sở Hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 2 tiêm kích F-16 của không quân nước này đã đến vị trí của chiếc Airbus A320 khi máy bay tiến vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ và bám theo cho đến khi phi cơ rời khỏi không phận.

Không quân Israel cũng điều động hai tiêm kích phản ứng. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết việc xuất kích chiến đấu cơ được thực hiện vì mất liên lạc với máy bay dân sự.

Sự việc kết thúc khi liên lạc được khôi phục và cơ quan chức năng xác nhận không có mối đe dọa an ninh nào. Cuối cùng chuyến bay không được cấp phép hạ cánh xuống Israel và buộc phải quay về sân bay ở Burgas của Bulgaria.

Trong thông báo sau đó, Polish Airlines cho biết phi hành đoàn ban đầu đã báo cáo tình huống khẩn cấp, nhưng sau đó đã rút lại thông báo này trong quá trình liên lạc tiếp theo với phía kiểm soát không lưu.

Hiện chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, có thể là sự cố đến từ bộ phát tín hiệu của máy bay, hoặc cũng có thể là do lỗi phi công.