Máy bay chở khách Mỹ va chạm với UAV

Theo Đài CNN, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 15 phút ngày 29.6 (giờ địa phương). Phi công chuyến bay số hiệu 948 của JetBlue (khởi hành từ thành phố Las Vegas) đã thông báo với trạm kiểm soát không lưu rằng máy bay va trúng một UAV ở độ cao khoảng 900 m ngay phía trên buồng lái khi đang chuyển hướng tiếp cận đường băng.

Máy bay của hãng hàng không JetBlue ẢNH: REUTERS

Chiếc Airbus A321 sau đó đã hạ cánh an toàn lúc 7 giờ 21 phút. Hãng JetBlue xác nhận hành khách rời máy bay bình thường. Quá trình kiểm tra sau chuyến bay không phát hiện hư hại hay dấu vết va chạm nào. Hiện FAA đang tiến hành điều tra. Nếu được xác thực, đây có thể là một trong những vụ va chạm đầu tiên giữa UAV và máy bay thương mại chở khách tại Mỹ.

Cũng trong ngày 29.6, một trực thăng bay từ sân bay JFK đến quận Manhattan ở New York báo cáo suýt va chạm với một mô hình máy bay điều khiển từ xa kích thước lớn ở độ cao 150 m. Khu vực xảy ra sự cố nằm gần sân bay hải quân cũ Floyd Bennett, nơi có đường băng dành riêng cho những người đam mê mô hình. Dù vậy, FAA khẳng định hai vụ việc này không liên quan đến nhau.

Hoạt động của UAV bị nghiêm cấm nghiêm ngặt quanh các sân bay, song FAA vẫn nhận được khoảng 100 báo cáo về sự xuất hiện của chúng mỗi tháng. Vào tháng 1.2025, một chiếc UAV dân sự từng đâm thủng cánh máy bay chữa cháy tại Los Angeles, khiến nhà chức trách phải truy tố người điều khiển.

FAA cảnh báo người vận hành UAV trái phép có thể đối mặt các khoản tiền phạt nặng và bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bao gồm cả án tù giam. Mới đây, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng thông báo đã tịch thu 500 chiếc UAV vi phạm không phận hạn chế tại 11 thành phố Mỹ đăng cai Vòng chung kết World Cup 2026, giải đấu mà Mỹ đồng chủ nhà với Mexico và Canada.