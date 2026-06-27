Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trung Quốc thông tin về vụ máy bay đâm vào tòa tháp cao nhất Bắc Kinh

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng

Giới chức địa phương tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết phi công điều khiển chiếc máy bay đâm vào tòa tháp tại Bắc Kinh đã thiệt mạng.

Theo báo South China Morning Post, trong tuyên bố được đưa ra vào hôm nay (27.6), chính quyền quận Triều Dương (Bắc Kinh) xác nhận chỉ có 1 phi công trên chiếc máy bay 2 chỗ ngồi khi phương tiện này đâm vào tòa tháp. Ngoài ra, giới chức cho biết có 13 người khác bị thương trong sự cố. Chính quyền địa phương không nêu tên tòa nhà nơi máy bay đâm trúng.

Trung Quốc thông tin về vụ máy bay đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh - Ảnh 1.

Mảnh vỡ được cho là từ máy bay đâm vào tòa tháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 26.6

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

Tai nạn xảy ra vào chiều 26.6, khi truyền thông quốc tế đưa tin một máy bay hạng nhẹ được cho là mẫu Sunward SA60L Aurora đâm vào tòa tháp CITIC. Phi cơ thuộc sở hữu của một công ty hàng không dân dụng địa phương. Tòa nhà CITIC cao 108 tầng là công trình cao nhất tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Nơi đây cũng đặt trụ sở của Tập đoàn quốc doanh CITIC.

Giới chức Trung Quốc cho biết thêm vụ việc đang được khẩn trương điều tra làm rõ.

Trước đó, sự cố trên buộc toàn bộ tòa nhà phải sơ tán khẩn cấp, trong khi các mảnh vỡ từ vụ va chạm văng khắp khu trung tâm thương mại. Hình ảnh hiện trường cho thấy một số tấm kính của tòa tháp đã bị hư hại, trong khi mảnh vỡ và phần đuôi máy bay rơi xuống chân tòa nhà.

Theo CNN dẫn dữ liệu từ chuyên trang Flightradar24 cho hay máy bay đã cất cánh từ sân bay Shifosi tại Bắc Kinh và đã chệch hướng nghiêm trọng.

Máy bay nhỏ đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh

Tin liên quan

CNN: Máy bay dường như đâm vào tòa nhà cao nhất ở Bắc Kinh

CNN: Máy bay dường như đâm vào tòa nhà cao nhất ở Bắc Kinh

Một chiếc máy bay nhỏ dường như đã đâm vào tòa nhà cao nhất ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vào chiều 26.6 trong một vụ việc gây chấn động tại một trong những thành phố kiên cố nhất thế giới, theo CNN.

Khám phá thêm chủ đề

Máy bay đâm tòa tháp Bắc Kinh trung quốc Tai nạn máy bay Máy bay rơi

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận