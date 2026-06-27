Trung Quốc thông tin về vụ máy bay đâm vào tòa tháp cao nhất Bắc Kinh

Theo báo South China Morning Post, trong tuyên bố được đưa ra vào hôm nay (27.6), chính quyền quận Triều Dương (Bắc Kinh) xác nhận chỉ có 1 phi công trên chiếc máy bay 2 chỗ ngồi khi phương tiện này đâm vào tòa tháp. Ngoài ra, giới chức cho biết có 13 người khác bị thương trong sự cố. Chính quyền địa phương không nêu tên tòa nhà nơi máy bay đâm trúng.

Mảnh vỡ được cho là từ máy bay đâm vào tòa tháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 26.6 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

Tai nạn xảy ra vào chiều 26.6, khi truyền thông quốc tế đưa tin một máy bay hạng nhẹ được cho là mẫu Sunward SA60L Aurora đâm vào tòa tháp CITIC. Phi cơ thuộc sở hữu của một công ty hàng không dân dụng địa phương. Tòa nhà CITIC cao 108 tầng là công trình cao nhất tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Nơi đây cũng đặt trụ sở của Tập đoàn quốc doanh CITIC.

Giới chức Trung Quốc cho biết thêm vụ việc đang được khẩn trương điều tra làm rõ.

Trước đó, sự cố trên buộc toàn bộ tòa nhà phải sơ tán khẩn cấp, trong khi các mảnh vỡ từ vụ va chạm văng khắp khu trung tâm thương mại. Hình ảnh hiện trường cho thấy một số tấm kính của tòa tháp đã bị hư hại, trong khi mảnh vỡ và phần đuôi máy bay rơi xuống chân tòa nhà.

Theo CNN dẫn dữ liệu từ chuyên trang Flightradar24 cho hay máy bay đã cất cánh từ sân bay Shifosi tại Bắc Kinh và đã chệch hướng nghiêm trọng.