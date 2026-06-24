Máy bay A380 bị nứt cánh, Airbus kiểm tra thêm 16 chiếc

Máy bay Airbus A380-800 của Hãng hàng không Emirates tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ quốc tế ILA ở Berlin (Đức) hôm 10.6 ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 24.6 đưa tin Airbus thông báo sẽ kiểm tra 16 máy bay A380, trong đó có 5 chiếc sẽ được kiểm tra ngay lập tức, sau khi những vết nứt xuất hiện tại một bộ phận then chốt trên cánh máy bay của các hãng Emirates (UAE) và Qantas (Úc).

Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) đã ra lệnh kiểm tra khẩn cấp, yêu cầu các hãng hàng không kiểm tra cấu trúc dầm cánh trên các máy bay liên quan, sau các vết nứt được phát hiện trong quá trình kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

Các vết nứt xuất hiện trên một thanh dầm chạy dọc theo cánh và chịu phần lớn tải trọng khí động học trong suốt chuyến bay.

Trong số 16 máy bay được kiểm tra, 15 chiếc do Emirates vận hành và một chiếc do Qantas vận hành. Năm máy bay được kiểm tra ngay lập tức thuộc sở hữu của Emirates và dự kiến được kiểm tra trong ngày 24.6.

Các hãng hàng không sử dụng A380 bao gồm Emirates, Singapore Airlines, British Airways, Qantas, Lufthansa, Qatar Airways, Korean Air, Etihad Airways, ANA và Asiana Airlines.

Emirates vận hành hơn 100 chiếc A380 và chiếm gần một nửa trong số 251 máy bay được giao, theo trang Aerospace Global News.

Airbus cho biết, trong quá trình kiểm tra theo lệnh của EASA đưa ra vào tháng 12.2025, các vết nứt trên máy bay "có thể làm giảm độ bền cấu trúc của cánh" đã được phát hiện.

Tất cả các máy bay A380 "có cùng lịch sử sản xuất" đều đã được xác định và Airbus sẽ tiến hành kiểm tra ngay lập tức trên 5 chiếc. Một phát ngôn viên của Airbus cho biết hãng sẽ thảo luận với EASA về việc có cần sửa chữa hay không.

Những máy bay còn lại có thể được kiểm tra sau, nhưng trước chuyến bay thứ 13.

Với chiều dài 73 m và sải cánh gần 80 m, mẫu máy bay chở khách hai tầng này bắt đầu hoạt động năm 2007 và đã phục vụ hơn 300 triệu lượt hành khách trên hơn 800.000 chuyến bay.

Airbus cho biết nhiều công nghệ tiên phong trên máy bay này sau đó đã được chuyển giao sang các chương trình tiếp theo, bao gồm cả A350.

Việc bảo trì một máy bay lớn như A380 đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật. Phần cánh là một trong những cấu trúc tiên tiến nhất từng được phát triển cho máy bay chở khách thương mại khi chương trình A380 được khởi động.