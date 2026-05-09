Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Máy bay Airbus A321 va phải người đi bộ khi đang cất cánh

Khánh An
Khánh An
09/05/2026 19:27 GMT+7

Chiếc Airbus A321 của Hãng hàng không Frontier Airlines va phải một người đi bộ trên đường băng và dừng khẩn cấp quá trình cất cánh tại sân bay Denver (bang Colorado, Mỹ).

Máy bay Airbus A321 va phải người đi bộ khi đang cất cánh - Ảnh 1.

Các máy bay của Hãng hàng không Frontier Airlines (Mỹ)

ẢNH: AFP

Đài ABC News ngày 9.5 đưa tin một máy bay của Hãng hàng không Frontier Airlines (Mỹ) cất cánh từ Sân bay quốc tế Denver (bang Colorado) đến Los Angeles (bang California) đã va phải một người đi bộ trên đường băng 17L.

Ít nhất một hành khách bị thương nhẹ và tất cả những người trên máy bay đã được kiểm tra sức khỏe theo thủ tục tiêu chuẩn sau khi sơ tán.

Sự cố xảy ra vào khoảng 23 giờ 19 ngày 8.5 (giờ địa phương) khi chuyến bay Frontier 4345 báo cáo đã va phải một người đi bộ trong quá trình cất cánh, theo thông cáo từ Sân bay Quốc tế Denver. Có 231 người trên chiếc Airbus A321.

Hành khách đã được sơ tán khỏi chiếc máy bay trên đường băng và được các đội cứu hộ đưa đến nhà ga bằng xe buýt. Theo đoạn ghi âm kiểm soát không lưu, các phi công đã báo cáo về một vụ cháy động cơ và khói bên trong máy bay sau sự cố.

"Đài kiểm soát không lưu, Frontier 4345, chúng tôi đang dừng trên đường băng. Chúng tôi vừa va phải ai đó... động cơ bị cháy", giọng phi công vang lên trong đoạn ghi âm từ đài kiểm soát không lưu.

Khi được hỏi có bao nhiêu người trên máy bay, phi công trả lời: "Chúng tôi có 231 người trên máy bay... Có một người đang đi bộ ngang qua đường băng".

Vài phút sau, phi công báo cáo tình hình xấu đi và cần phải sơ tán. "Máy bay của chúng tôi bị khói bao trùm, chúng tôi sẽ sơ tán trên đường băng", phi công nói.

Theo Reuters, chiếc Airbus A321 đang chở theo 224 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn.

Lực lượng cứu hỏa Denver đã đến hiện trường và dập tắt đám cháy. Cơ quan chức năng chưa công bố thêm thông tin về người trên đường băng cũng như hoàn cảnh dẫn đến vụ việc.

"Công tác ứng phó khẩn cấp và điều tra đang được tiến hành. NTSB (Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia) đã được thông báo. Đường băng 17L sẽ vẫn đóng cửa trong khi cuộc điều tra được tiến hành", theo thông cáo từ Sân bay quốc tế Denver.

Sở Cảnh sát Denver đang hỗ trợ điều tra vụ việc nhưng cho biết họ không có thêm thông tin nào để cung cấp vì cuộc điều tra đang được tiến hành.

Tin liên quan

Máy bay Boeing 737 từ Colombia đi Mỹ bị trúng đạn

Máy bay Boeing 737 từ Colombia đi Mỹ bị trúng đạn

Chiếc Boeing 737 MAX 8 của Hãng hàng không American Airlines được phát hiện có nhiều lỗ thủng do đạn trên cánh phải, sau khi bay từ Colombia sang Mỹ.

Máy bay rớt bánh lúc cất cánh

Máy bay chở 221 hành khách nổ 8 bánh khi hạ cánh tại Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

máy bay Frontier Airlines Airbus A321 Người đi bộ Đường băng DENVER
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận