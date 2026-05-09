Máy bay Airbus A321 va phải người đi bộ khi đang cất cánh

Đài ABC News ngày 9.5 đưa tin một máy bay của Hãng hàng không Frontier Airlines (Mỹ) cất cánh từ Sân bay quốc tế Denver (bang Colorado) đến Los Angeles (bang California) đã va phải một người đi bộ trên đường băng 17L.

Ít nhất một hành khách bị thương nhẹ và tất cả những người trên máy bay đã được kiểm tra sức khỏe theo thủ tục tiêu chuẩn sau khi sơ tán.

Sự cố xảy ra vào khoảng 23 giờ 19 ngày 8.5 (giờ địa phương) khi chuyến bay Frontier 4345 báo cáo đã va phải một người đi bộ trong quá trình cất cánh, theo thông cáo từ Sân bay Quốc tế Denver. Có 231 người trên chiếc Airbus A321.

Hành khách đã được sơ tán khỏi chiếc máy bay trên đường băng và được các đội cứu hộ đưa đến nhà ga bằng xe buýt. Theo đoạn ghi âm kiểm soát không lưu, các phi công đã báo cáo về một vụ cháy động cơ và khói bên trong máy bay sau sự cố.

"Đài kiểm soát không lưu, Frontier 4345, chúng tôi đang dừng trên đường băng. Chúng tôi vừa va phải ai đó... động cơ bị cháy", giọng phi công vang lên trong đoạn ghi âm từ đài kiểm soát không lưu.

Khi được hỏi có bao nhiêu người trên máy bay, phi công trả lời: "Chúng tôi có 231 người trên máy bay... Có một người đang đi bộ ngang qua đường băng".

Vài phút sau, phi công báo cáo tình hình xấu đi và cần phải sơ tán. "Máy bay của chúng tôi bị khói bao trùm, chúng tôi sẽ sơ tán trên đường băng", phi công nói.

Theo Reuters, chiếc Airbus A321 đang chở theo 224 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn.

Lực lượng cứu hỏa Denver đã đến hiện trường và dập tắt đám cháy. Cơ quan chức năng chưa công bố thêm thông tin về người trên đường băng cũng như hoàn cảnh dẫn đến vụ việc.

"Công tác ứng phó khẩn cấp và điều tra đang được tiến hành. NTSB (Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia) đã được thông báo. Đường băng 17L sẽ vẫn đóng cửa trong khi cuộc điều tra được tiến hành", theo thông cáo từ Sân bay quốc tế Denver.

Sở Cảnh sát Denver đang hỗ trợ điều tra vụ việc nhưng cho biết họ không có thêm thông tin nào để cung cấp vì cuộc điều tra đang được tiến hành.