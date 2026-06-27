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Thế giới

Hàn Quốc phát hiện máy bay quân sự Trung Quốc - Nga bay vào ADIZ

Vi Trân
Vi Trân

Gần 10 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga đã bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc trong ngày 27.6.

Quân đội Hàn Quốc thông báo các máy bay quân sự Trung Quốc và Nga, gồm máy bay ném bom và máy bay tiêm kích, đã bay vào ADIZ ở phía nam và phía đông Hàn Quốc, theo Yonhap.

Máy bay quân sự Trung Quốc - Nga bay vào vùng phòng không Hàn Quốc - Ảnh 1.

Một chiến đấu cơ F-15 của Hàn Quốc cất cánh từ căn cứ Gunsan hồi năm 2017

ẢNH: REUTERS

Quân đội Hàn Quốc đã phát hiện và điều chiến đấu cơ xuất kích để đề phòng tình huống bất ngờ. Nhóm máy bay Trung Quốc và Nga sau đó rời đi và chưa bay vào không phận Hàn Quốc. Phía Seoul cho rằng các máy bay nói trên có thể đang trong một cuộc tập trận.

ADIZ không phải là không phận mà chỉ là vùng tiếp giáp, nơi các máy bay nước ngoài thường được nhận diện vì mục đích an ninh. Máy bay nước ngoài thường thông báo trước khi bay vào vùng này dù điều này không bắt buộc, theo AFP.

Trung Quốc và Nga chưa bình luận gì về vụ việc lần này.

Hồi tháng 12.2025, 9 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga cũng bay vào ADIZ của Hàn Quốc. Khi đó, Seoul đã triệu tập tùy viên quân sự của hai nước này để phản đối trong khi Nhật Bản bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia.

Vụ việc mới nhất diễn ra trong ngày Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc 2 ngày để hội đàm cùng người đồng cấp Ahn Gyu-back, theo Yonhap. Hồi tháng 1, ông Ahn đã có chuyến thăm thành phố Yokosuka của Nhật Bản.

Hai bộ trưởng dự kiến hội đàm trong ngày 28.6 và chủ đề trọng tâm được cho là tìm cách mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.

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