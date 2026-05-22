Nhật Bản - Hàn Quốc vững tay đôi trong chắc tay ba

PHẠM LỮ
22/05/2026 10:13 GMT+7

Chuyến thăm Hàn Quốc vừa qua của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae không chỉ là sự hồi đáp ngoại giao sau chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hồi đầu năm mà còn là dấu mốc mới cho mối quan hệ hai nước.

Bản chất của dấu mốc mới này là chủ định của 2 nhà lãnh đạo thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực để cặp quan hệ song phương này trở thành một trục quyền lực ở khu vực Đông Bắc Á với tầm tác động rồi đây có thể vươn rộng xa ra tới cả khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung 

ảnh: reuters

Hai nhà lãnh đạo thực thi cái gọi là "Ngoại giao quê nhà" để thể hiện sự coi trọng và chân thành dành cho nhau. Cụ thể, Tổng thống Lee khi thăm Nhật Bản được Thủ tướng Takaichi đón tiếp ở quê nhà của bà và đáp lại, ông đã đón tiếp nhà lãnh đạo Nhật ở quê nhà của mình tại Hàn Quốc. Thân thiết như thế đồng nghĩa rằng rất tôn trọng và tin cậy nhau, có được sự nhất trí quan điểm sâu rộng với nhau về các chủ đề nội dung trong chương trình nghị sự của mối quan hệ song phương.

Hàn Quốc và Nhật Bản đều là những đồng minh quân sự chiến lược truyền thống của Mỹ, cùng Mỹ tạo thành liên thủ chính trị, quân sự và an ninh. Bà Takaichi và ông Lee, cho dù không hẳn cùng quang phổ chính trị như nhau, nhưng chủ trương vừa vững mạnh liên thủ tay đôi với nhau vừa vững chắc liên thủ ba bên với Mỹ.

Quan hệ của Hàn Quốc và Nhật Bản với Trung Quốc đều không nồng ấm nhưng Trung Quốc là đối tác kinh tế và thương mại quan trọng nhất của họ. Liên kết giữa Nhật Bản và Hàn Quốc càng chặt thì cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều khó phân rẽ hai bên để gây áp lực đối với từng nước. Vững tay đôi như thế còn giúp tạo và tăng thế cho cả hai trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc.

Nhật Bản cách xa thêm lời nguyền

Nhật Bản cách xa thêm lời nguyền

Quyết định của chính phủ Nhật Bản loại bỏ phần lớn quy định cấm xuất khẩu vũ khí là bước ngoặt lịch sử đối với đất nước này, sau nhiều hạn chế trong hiến pháp được áp dụng kể từ sau Thế chiến 2.

