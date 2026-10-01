Hành khách trên chuyến bay flydubai kinh hoàng: 'Tôi chắc chắn rằng mình sắp chết'

Hành khách Yaniv Hayoun trả lời truyền thông khi về đến Israel hôm 30.9 ẢNH: REUTERS

Chuyến bay FZ 1073 của Hãng hàng không flydubai (UAE) đã trải qua những giây phút kinh hoàng, khi cơ phó người Oman tấn công cơ trưởng Ấn Độ Smit Machchhar và tìm cách lao máy bay chở khoảng 174 hành khách xuống đất.

Sự việc nghiêm trọng xảy ra vào ngày 30.9, khi chiếc Boeing 737 đang trên đường từ sân bay quốc tế Dubai (UAE) đến sân bay quốc tế Ben Gurion (Israel) và đã phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay ở Ả Rập Xê Út.

Theo tờ The Guardian, sau khi bị cơ phó tấn công, phi công Machchhar người đầy máu đang nằm trên sàn đã cố gắng nhấn được nút mở cửa buồng lái, nên các hành khách và thành viên khác trong phi hành đoàn xông vào.

Giây phút giằng co

Viên cơ phó chưa rõ danh tính đã đâm cơ trưởng Machchhar và khiến máy bay lao xuống gần 4.267m chỉ trong chưa đầy 30 giây. Ngay sau đó, một số hành khách lao vào buồng lái khống chế cơ phó. Chưa rõ danh tính cũng như động cơ của cơ phó này.

Hành khách Yaniv Hayoun, một thợ sửa ống nước người Israel, cho biết điều khó khăn là cơ trưởng Machchhar lại đang ở bên kia cánh cửa, khiến họ khó xông vào. Tuy nhiên, anh kể rằng mình vẫn len vào được và kéo cơ phó ra, trước khi kéo cần điều khiển máy bay về phía sau như cách anh thường thấy trên truyền hình. Sau đó, anh để những thành viên phi hành đoàn điều khiển.

Nha sĩ Shota Musaev, một hành khách trên chuyến bay, cũng nằm trong số những người lao về phía buồng lái. Nha sĩ này chia sẻ với CNN rằng mọi người phát hiện kẻ tấn công đang đè lên người phi công dưới sàn và đâm ông ấy. Sau đó, nha sĩ này vội vã lao đến giúp vì sợ rằng nạn nhân sẽ thiệt mạng.

"Anh ấy đầy những vết thương trên đầu, trên tay gần như bị rách toạc, suýt chút nữa thì đứt lìa, anh ấy đã mất rất nhiều máu và đang trong tình trạng nguy kịch", theo ông Musaev.

Máy bay flydubai chở hành khách đến Israel sau sự việc ẢNH: REUTERS

Sau đó, các thành viên khác trong phi hành đoàn đã ổn định quá trình hạ độ cao của máy bay và bắt đầu hạ cánh an toàn xuống sân bay ở Ả Rập Xê Út.

Theo lời hành khách Almog Itali, một trong những người tham gia hỗ trợ xử lý tình huống là một phi công người Anh đang ngoài giờ làm việc. Ông Itali cũng cho biết trên chuyến bay còn có hai phi công dự bị được bố trí để thực hiện chuyến bay kế tiếp.

Hành khách hoảng loạn

Các hành khách trên chuyến bay đã kể lại cảnh tượng hỗn loạn đầy máu me trên máy bay, đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người hùng đã giúp ngăn chặn thảm kịch.

Hành khách Miriam Ohayon, người có anh trai đã thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 7.10.2023 tại Israel, kể lại rằng cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng đã bao trùm cả khoang khi máy bay bắt đầu chúi mũi lao xuống trong hành trình đến Tel Aviv.

Bà Ohayon nhớ lại những tiếng la hét đầy kinh hãi khi cơ trưởng Smit Machchhar mở cửa buồng lái và mọi người nhìn thấy vị phi công đang bê bết máu.

Hành khách trả lời truyền thông sau khi về đến Israel hôm 30.9 ẢNH: REUTERS

Một hành khách đi cùng chuyến bay, cô Mika Bauman, cho biết cảm giác khi máy bay mất độ cao hàng ngàn mét kinh khủng hơn gấp triệu lần so với cảm giác lao dốc trên tàu lượn siêu tốc.

"Tôi đã chắc mẩm rằng mình sắp chết. Bạn chỉ biết ngồi đó và chấp nhận số phận", cô chia sẻ với Đài CNN. Cô Bauman cho biết thêm rằng sau sự việc, các hành khách đã cảm ơn những người hùng đã khống chế viên cơ phó. Theo cô, rất dễ nhận ra những người hùng này vì người họ đều bê bết máu.

Hành khách Lital Shahar, người đi cùng 4 cô con gái, cho biết gia đình cô đã vô cùng hoảng sợ. Theo lời cô chia sẻ với tờ The Times of Israel, đã có hai phép màu, gồm việc có những người trên chuyến bay đã dũng cảm xông vào buồng lái và việc có các phi công đang trong thời gian nghỉ phép ở trên máy bay, giúp hạ cánh xuống Ả Rập Xê Út.