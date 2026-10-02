Tiết lộ mới về cơ phó chuyến bay flydubai

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 1.10 cho biết cơ phó thực hiện vụ tấn công trên chuyến bay đến Israel đã trải qua quá trình nhồi nhét tư tưởng Hồi giáo cực đoan, trong khi UAE thông báo đang điều tra khả năng có liên quan đến khủng bố.

Thủ tướng Israel cho biết "kẻ tấn công đã hét lên với phi hành đoàn: 'Hãy giết tôi đi, giết tôi đi'", qua đó cho thấy rõ ý định tự sát của hắn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp ông Yaniv Hayun, một hành khách trên chuyến bay gặp sự cố an ninh nghiêm trọng của hãng flydubai từ UAE đến Israel Ảnh: Reuters

Những bình luận của ông Netanyahu về nghi phạm tấn công vốn là cơ phó chuyến bay FZ1073 của flydubai được đưa ra ngay sau khi Tổng công tố UAE thông báo rằng một cuộc điều tra đã được khởi động, bao gồm cả việc xem xét khả năng có hoạt động hoặc ý đồ khủng bố.

Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út cho biết cơ phó này đã được chuyển sang UAE vào ngày 1.10 dưới sự áp giải của một đội an ninh UAE, đồng thời cho biết thêm rằng kết quả điều tra ban đầu xác nhận y đã tấn công cơ trưởng của chuyến bay.

Tổng thống Trump nghi Iran dính líu vụ flydubai, dọa giáng đòn nặng

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cáo buộc Iran có khả năng liên quan đến vụ tấn công do cơ phó thực hiện trên chuyến bay của hãng flydubai tới Israel, và cảnh báo rằng Iran sẽ phải hứng chịu đòn đáp trả rất nặng nề nếu thực sự dính líu.

"Dựa trên những gì tôi nghe được, câu trả lời là có, nhưng chúng tôi đang tiếp tục xác minh vụ việc", ông Trump nói khi được các phóng viên tại Nhà Trắng hỏi liệu Iran có liên quan đến sự cố trên chuyến bay từ Dubai đến Tel Aviv hay không, theo AFP sáng 2.10.

Khi được hỏi liệu Mỹ có trả đũa Iran nếu nước này chịu trách nhiệm về vụ tấn công hay không, ông Trump đáp: "Ồ, họ sẽ bị giáng đòn rất nặng nề, đừng lo".



Tổng thống Mỹ Donald Trump Ảnh: Reuters

Phía Iran chưa bình luận về các thông tin trên.

Mỹ hối châu Âu giải phóng kho dự trữ chiến lược dầu diesel để giảm giá

Mỹ ngày 1.10 kêu gọi các đồng minh châu Âu hỗ trợ giảm giá dầu diesel toàn cầu bằng cách ngay lập tức giải phóng kho dự trữ chiến lược, theo Reuters sáng 2.10.

Các nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Trump đặc biệt muốn Pháp và Đức sử dụng kho dự trữ dầu diesel của họ nhằm kiềm chế đà tăng giá hiện nay. "Các đối tác châu Âu của chúng ta cần đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết hiện có và cung cấp thêm nguồn hàng ngay lập tức để giải quyết tình trạng gián đoạn đang diễn ra", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chia sẻ trên mạng xã hội.

Giá nhiên liệu ở Mỹ vẫn đang ở mức cao Ảnh: Reuters

Một người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu cho biết, các quốc gia thành viên EU sẽ họp hôm nay 2.10 để thảo luận về các biện pháp phối hợp nhằm ứng phó với tình trạng giá nhiên liệu tăng vọt.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đề cập đến khả năng cấm xuất khẩu dầu diesel. Chi phí năng lượng cao đang trở thành mối đe dọa đối với đảng Cộng hòa của ông Trump trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 tới.

Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 vào thực chiến

Reuters sáng 2.10 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã lần đầu tiên triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 vào thực chiến.

"Tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 của Ukraine. Lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu. Cảm ơn vì kết quả đạt được. Bước tiếp theo là sản xuất", ông Zelensky viết trên Telegram.

Ông không tiết lộ địa điểm hay mục tiêu cụ thể mà tên lửa FP-7 đã nhắm tới trong đợt triển khai này. Các chuyên gia quân sự Ukraine mô tả FP-7 là loại tên lửa tầm ngắn với tầm bắn khoảng 200 km. Giới phân tích quân sự so sánh FP-7 với Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) của Mỹ. Tuy nhiên, FP-7 có chi phí thấp hơn đáng kể nhờ quy trình phát triển được đẩy nhanh nhằm đối phó Nga.

Tàu dầu bị tấn công ở eo biển Hormuz, Mỹ có nhiều động thái mới với Iran

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một siêu tàu chở dầu có sức chứa 2,5 triệu thùng đã bị vật thể lạ tấn công khi đang đi qua eo biển Hormuz vào ngày 1.10, gây ra hỏa hoạn.

Các tàu thuyền trên eo biển Hormuz, gần bờ biển Bandar Abbas, Iran, ngày 28.9 Ảnh: Reuters

Cũng liên quan Trung Đông, một quan chức Mỹ tiết lộ với Đài Al Jazeera rằng 3 nhóm tác chiến tàu sân bay và hai nhóm đổ bộ đang được triển khai quanh khu vực Iran.

Mỹ ngày 1.10 cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào những nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Iran, cũng như các công ty chủ chốt trong lĩnh vực đường sắt, sản xuất và kim loại, trong bối cảnh Washington tìm cách gây áp lực tối đa Tehran.