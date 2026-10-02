Diễn biến mới về chiến sự Ukraine

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng của Kyiv đã tấn công một cơ sở dầu khí tại tỉnh Samara của Nga trong đêm 30.9 và rạng sáng 1.10.

Một chiếc UAV Nga trên bầu trời Kyiv ngày 30.9 ẢNH: AFP

Ở phía bên kia, Hãng tin TASS dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay các hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 330 UAV do Ukraine phóng vào 12 tỉnh của Nga, bán đảo Crimea và biển Đen từ 20 giờ ngày 30.9 đến 8 giờ ngày 1.10 (theo giờ Moscow).

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công một tàu chở hàng tại cảng Chornomorsk của Ukraine trên biển Đen, với lý do con tàu được sử dụng để cung cấp hàng tiếp tế cho quân đội Ukraine. Bộ này thông báo thêm lực lượng Nga đã tấn công một trung tâm vận tải và hậu cần ở Kyiv, cùng một cơ sở dữ liệu ở Odessa mà Nga cho là phục vụ quân đội Ukraine.