Nga mở nút thắt cho Thổ Nhĩ Kỳ về chuyển giao tên lửa S-400,

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30.9 cho biết việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất mà Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu sang một nước thứ 3 “đang nằm trong chương trình nghị sự” và các cuộc thảo luận đang diễn ra. Khi được hỏi về khả năng chuyển giao hệ thống S-400, ông Peskov cho hay: “Công việc liên quan đang được tiến hành và các cuộc liên hệ thích hợp đang được thực hiện”, theo AFP.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 26.9 cũng đề cập đến khả năng này và cho biết Moscow có thể xem xét cho phép chuyển giao hệ thống S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ cho một quốc gia khác.

Ông Lavrov cho rằng: "Khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu quốc gia tiếp nhận các hệ thống S-400 là một quốc gia có trách nhiệm và duy trì quan hệ hữu nghị với Nga". Ông cũng nói thêm rằng Moscow sẽ xem xét việc chuyển giao nếu nhận được yêu cầu.

Hệ thống phóng tên lửa phòng không S-400 của Nga được trưng bày tại khu triển lãm trong Công viên Kubinka Patriot ở ngoại ô Moscow ẢNH: AFP

Động thái trên liên quan đến tranh chấp kéo dài giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ về việc Ankara sở hữu hệ thống S-400 của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý mua hệ thống phòng không này từ Nga vào năm 2017 và chính thức nhận hệ thống vào năm 2019.

Việc mua S-400 vấp phải sự chỉ trích từ Mỹ và các đồng minh NATO, những nước cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ vận hành hệ thống của Nga tiềm ẩn rủi ro đối với các hệ thống phòng thủ của NATO và chương trình máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ sản xuất.

Do tranh cãi liên quan S-400, Washington sau đó loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 dù đã được thanh toán và áp đặt các biện pháp trừng phạt theo Đạo luật chống lại các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA).

Phía Ankara từ lâu tìm cách giải quyết tranh chấp và quay trở lại chương trình F-35 với Washington, chính quyền Trump cũng đã thể hiện sự sẵn sàng chấm dứt vấn đề này. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara hồi đầu tháng 7, ông Trump cũng cho biết ông đang cân nhắc việc cho phép Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại chương trình này.

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Sau đó, phát biểu cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Phủ Tổng thống sau khi đến Ankara dự hội nghị thượng đỉnh, ông Trump đã nói: “Chúng ta sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Chúng ta không muốn trừng phạt bạn bè của mình. Tôi không muốn bóp nghẹt bạn bè mình bằng các lệnh trừng phạt”.

Tiếp đó, Tổng thống Trump cũng gọi Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia có sức mạnh quân sự dưới sự lãnh đạo của ông Erdogan và nhận xét quan hệ giữa Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ đang ở mức tốt nhất trong nhiều năm, theo tờ Daily Sabah.