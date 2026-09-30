Nga nói sẵn sàng dùng toàn bộ kho vũ khí để bảo vệ Kaliningrad, NATO chỉ trích

Binh sĩ Ba Lan cạnh hàng rào dây thép gai ở biên giới với vùng Kaliningrad của Nga ẢNH: AFP

Hãng TASS ngày 30.9 dẫn thông cáo của Đại sứ quán Nga tại Ireland tuyên bố Nga sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp, bao gồm vũ khí hạt nhân, để bảo vệ vùng Kaliningrad khỏi bị cô lập.

"Có thông tin NATO đang chuẩn bị phong tỏa trên không và trên biển đối với vùng Kaliningrad. Đây không phải là chuyện viễn tưởng mà là vấn đề quan ngại nghiêm trọng đối với Nga. Giới tinh hoa chính trị châu Âu thiếu trách nhiệm và thiển cận đang chơi trò chơi nguy hiểm", theo thông cáo.

Theo Đại sứ quán Nga tại Ireland, nước này sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí của mình, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ lãnh thổ nếu các nước NATO tìm cách cô lập vùng Kaliningrad khỏi phần còn lại của đất nước.

"Trong kịch bản đó, nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang là rất cao, kèm theo khả năng Nga thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào các trung tâm ra quyết định tại các nước (NATO) ngay từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột", Đại sứ quán Nga tại Ireland cảnh báo.

Cơ quan này gọi đây là vấn đề "đặc biệt nghiêm trọng" và kêu gọi châu Âu "cần nhìn nhận vấn đề theo đúng tính chất đó".

Bên cạnh đó, phái bộ ngoại giao Nga còn đề cập đến những tuyên bố về cái gọi là mối đe dọa từ Nga trên truyền thông phương Tây.

"Các nhà ngoại giao Nga cho rằng mục đích của những tuyên bố này là nhằm biện minh cho việc gia tăng chi tiêu quốc phòng, đẩy mạnh quân sự hóa châu Âu, cũng như tiếp tục hỗ trợ tài chính, quân sự và chính trị cho chính quyền Kyiv, lực lượng vốn được mô tả là "lá chắn" chống lại Nga", theo thông cáo.

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Phản ứng về thông tin trên, phát ngôn viên NATO Allison Hart lên án "những tuyên bố vô trách nhiệm về hạt nhân" của Nga.

"Tôi có thể xác nhận rằng Nga đã gửi một văn bản không chính thức tới NATO và chúng tôi đã gửi phản hồi, trong đó nêu rõ rằng NATO là một liên minh phòng thủ và không có hoạt động hay cuộc tập trận nào của chúng tôi gây ra rủi ro cho bất kỳ khu vực nào của Nga", tờ The Guardian dẫn lời bà Hart.

Phát ngôn viên này cho biết NATO "cực lực lên án việc đe dọa sử dụng vũ lực, bao gồm cả những tuyên bố vô trách nhiệm liên quan đến vũ khí hạt nhân", đồng thời kêu gọi Nga chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Kaliningrad là vùng đất nằm cách biệt với toàn bộ phần lãnh thổ chính của Nga. Kaliningrad giáp biển Baltic ở phía tây và các mặt còn lại giáp với hai thành viên EU và NATO là Ba Lan và Lithuania.