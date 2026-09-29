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    Thế giới

    Ông Trump 'ngạc nhiên' vì Anh thả người bị nghi ngờ định đánh bom gần căn cứ Mỹ

    Phạm Anh Thư
    Phạm Anh Thư
    Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích cách Anh xử lý vụ việc liên quan đến một âm mưu khủng bố nghi nhắm vào căn cứ không quân của Anh được quân đội Mỹ sử dụng;

    Trả lời phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 28.9, Tổng thống Trump nói ông “ngạc nhiên” khi Anh cho 5 nghi phạm được tại ngoại, đồng thời ám chỉ rằng hành động của họ "có thể" có liên quan đến Iran.

    Ông không giải thích rõ hơn nhưng cho biết thêm rằng chính quyền Anh đã hợp tác “rất chặt chẽ” với Mỹ.

    Trong cuộc phỏng vấn với Fox News tối ngày 28.9, Ngoại trưởng Marco Rubio cũng cho rằng âm mưu này “rõ ràng có sự can thiệp của thế lực nước ngoài”.

    Ông Trump nêu nghi vấn Iran đứng sau âm mưu gần căn cứ Mỹ - Ảnh 1.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời câu hỏi tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 28.9

    ẢNH: REUTERS

    Năm người đàn ông này đã bị bắt giữ vào sáng sớm ngày 27.9 gần căn cứ Không quân Hoàng gia Anh (RAF) Fairford ở tây nam nước Anh, nơi Mỹ sử dụng để triển khai hành động "phòng vệ" nhằm vào các địa điểm tên lửa của Iran.

    Đến ngày 28.9, Cảnh sát chống khủng bố Anh cho biết 5 người đàn ông đều là công dân Anh sống tại London, độ tuổi từ 23 đến 25, đã được tại ngoại.

    Giới chức Anh sau đó cho biết việc cho tại ngoại không đồng nghĩa cuộc điều tra đã kết thúc mà đang được tiếp tục điều tra xem vụ việc có liên quan đến “một quốc gia nước ngoài” hay không.

    Ông Trump nói bắt được nhóm người định gây 'thiệt hại lớn' ở căn cứ Anh

    Văn phòng Thủ tướng Anh chưa đưa ra phản hồi về những bình luận của ông Trump.

    Phía Iran hiện đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc. Đại sứ quán Iran tại London cùng ngày 28.9 tuyên bố lên án mạnh mẽ “những suy đoán vô căn cứ và ác ý” nhằm liên kết Iran với việc bắt giữ 5 nghi phạm tại khu vực căn cứ không quân RAF Fairford, đồng thời cho biết Iran sẽ “áp dụng các biện pháp pháp lý thích hợp” nếu cần thiết, theo Aljazeera.

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