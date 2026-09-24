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    Thế giới

    Quân đội Anh dùng hệ thống mặt đất gây nhiễu vệ tinh nước ngoài?

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng

    Truyền thông Anh tiết lộ quân đội nước này được cho là dùng các hệ thống gây nhiễu hoặc chặn tín hiệu vệ tinh từ các quốc gia khác nhằm tự vệ trước các mối đe dọa.

    Nguồn tin quốc phòng nói với Đài BBC ngày 23.9 rằng Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã sử dụng một hệ thống trên mặt đất có khả năng vô hiệu hóa các vệ tinh đang cố gắng theo dõi hoạt động di chuyển của tàu ngầm hạt nhân Anh hoặc các chiến dịch nhạy cảm của lực lượng đặc nhiệm.

    Tờ The Sun tại Anh nêu rằng hệ thống này hoạt động như một "pháo bắn tia" để làm vô hiệu hóa vệ tinh. Nguồn tin nói thêm quân đội Anh đã sử dụng hệ thống gây nhiễu nói trên trong hơn một năm qua nhằm “ngăn chặn các đối thủ”. Giới chức Anh chưa bình luận thông tin này.

    Quân đội Anh dùng hệ thống mặt đất gây nhiễu vệ tinh nước ngoài? - Ảnh 1.

    Phù hiệu của Bộ Tư lệnh Không gian Anh

    ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG ANH

    Thông tin trên xuất hiện cùng thời điểm Anh chính thức thành lập Phi đội Tác chiến Không gian thuộc RAF. Bộ Quốc phòng Anh cho biết đơn vị mới sẽ tập trung vào nhiệm vụ "làm gián đoạn, suy yếu và ngăn chặn các mối đe dọa thù địch", đồng thời bảo vệ hệ thống vệ tinh cảnh báo tên lửa và dẫn đường của Anh.

    Phát biểu tại Hội nghị Không gian Anh hôm 23.9, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting nhấn mạnh cuộc sống hiện đại phụ thuộc rất lớn vào công nghệ vệ tinh, từ dự báo thời tiết, giao dịch tài chính cho đến hệ thống định vị (GPS). Ông Streeting nêu rằng việc mất kết nối GPS có thể khiến nền kinh tế Anh thiệt hại 1,4 tỉ bảng Anh mỗi ngày. "Những thách thức trong không gian ngày càng phản ánh rõ cục diện địa chính trị trên trái đất", ông Streeting nhận định.

    Truyền thông Anh cho hay nhiều quốc gia khác cũng được cho là đang sở hữu các hệ thống gây nhiễu tương tự. Điều này phản ánh cuộc chạy đua vũ trang trên không gian ngày càng nóng lên. Tuần trước, Mỹ lần đầu tiên xác nhận đã triển khai một "vũ khí chưa xác định" trên không gian để bảo vệ mạng lưới vệ tinh của nước này.

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