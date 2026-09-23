Anh lập đơn vị không gian để bảo vệ vệ tinh

Trong thông cáo ngày 23.9, Bộ Quốc phòng Anh cho biết đơn vị không gian mới thuộc Không quân Hoàng gia Anh (RAF) sẽ bảo vệ các vệ tinh quan trọng phục vụ công tác liên lạc và cảnh báo sớm các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Đơn vị này được gọi là Phân đội Tác động Không gian III, là đơn vị đầu tiên của Anh chuyên trách nhiệm vụ "gây gián đoạn, làm suy yếu và ngăn chặn các hoạt động của đối phương nhắm vào lợi ích của Anh trong không gian".

Tên lửa đẩy Soyuz-2.1b mang theo vệ tinh của Công ty OneWeb (Anh) được phóng tại Kazakhstan vào năm 2021 ẢNH: REUTERS

Trước đó, Anh đã thành lập 2 đơn vị gồm Phân đội Tác chiến Không gian số 1 và Phân đội Cảnh báo Không gian số 2, cho phép RAF theo dõi và cảnh báo các mối đe dọa trong không gian.

Phân đội mới sẽ hành động chống lại những mối đe dọa đó, sử dụng các công nghệ tiên tiến, bao gồm tác chiến điện tử, để làm gián đoạn, làm suy yếu và vô hiệu hóa các hành động thù địch, bảo vệ an toàn cho mạng lưới liên lạc, định vị tàu biển và hệ thống cảnh báo tên lửa của Anh. Phân đội sẽ hỗ trợ cả các hoạt động không gian tấn công và phòng thủ và sẽ mở rộng quy mô theo thời gian, khi các năng lực mới được đưa vào sử dụng.

Theo thông cáo, vệ tinh đóng vai trò then chốt đối với an ninh quốc gia và hỗ trợ đời sống thường nhật trên khắp Vương quốc Anh. Chúng không chỉ thiết yếu cho công tác thu thập thông tin tình báo và cảnh báo tên lửa, mà còn cung cấp nền tảng cho dữ liệu di động, dự báo thời tiết và các dịch vụ đặt hàng trực tuyến. Các lực lượng cứu thương, cứu hỏa và cảnh sát đều dựa vào hệ thống định vị vệ tinh để thực hiện công tác ứng phó khẩn cấp, trong khi các hệ thống năng lượng cũng sử dụng công nghệ này để điều phối mạng lưới điện.

"Trong bối cảnh không gian ngày càng trở nên đông đúc và tiềm ẩn nhiều rủi ro - khi các quốc gia thù địch đang phát triển năng lực gây nhiễu, phá hoại hoặc vô hiệu hóa các tài sản không gian - chính phủ đang triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ lợi ích của Vương quốc Anh trong không gian, đồng thời duy trì lợi thế tác chiến cho các lực lượng vũ trang", Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Thông báo này được đưa ra chỉ hơn một tuần sau khi Mỹ lần đầu tiên xác nhận việc triển khai vũ khí trên quỹ đạo Trái đất. Động thái đó đã khiến Trung Quốc cảnh báo về việc biến không gian bên ngoài thành "chiến trường", còn Nga thì nhấn mạnh không được triển khai bất kỳ loại vũ khí nào trong không gian.

Năm ngoái, tướng Paul Tedman - khi đó là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không gian Anh, cho biết London đang vận hành 6 vệ tinh quân sự chuyên dụng phục vụ liên lạc và giám sát, tất cả đều được trang bị công nghệ chống gây nhiễu, theo AFP.