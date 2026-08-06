Máy bay dân sự rơi do Mỹ thử nghiệm gây nhiễu GPS?

Một thiết bị gây nhiễu tín hiệu GPS được trưng bày ở căn cứ không quân Holloman (bang New Mexico) ảnh: không quân mỹ

Trang International Business Times hôm 5.8 dẫn thông tin vừa công bố cho thấy một cuộc thử nghiệm gây nhiễu GPS trên thực tế do quân đội Mỹ tiến hành có thể liên quan đến tai nạn thảm khốc cho một máy bay cứu thương dân sự ở bang New Mexico hồi tháng 5.

Chuyến bay cứu thương được dòng máy bay Beechcraft King Air C90 hai động cơ thực hiện và chở theo 2 phi công cùng 2 nhân viên y tế.

Máy bay xuất phát từ Roswell vào 23 giờ 52 khuya 13.5 (giờ địa phương) và lên đường đến Ruidoso để đón bệnh nhân. Sau 23 phút kể từ lúc cất cánh, phi cơ đột nhiên mất khả năng định vị.

Sau đó, máy bay dân sự đâm vào sườn núi, và không một ai trên máy bay sống sót.

Vụ việc xảy ra trong lúc quân đội tiến hành thử nghiệm tác chiến điện tử gần Khu thử nghiệm tên lửa White Sands.

Còn tờ Stars and Stripes cùng ngày dẫn thông báo của Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) xác nhận đang mở cuộc điều tra về vụ rơi máy bay cứu thương trong lúc quân đội Mỹ tiến hành thử nghiệm gây nhiễu GPS tại bang New Mexico.

NTSB cho hay vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra tai nạn, hoặc bất kỳ yếu tố nào có thể góp phần khiến máy bay đâm vào sườn núi.

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Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh nỗi quan ngại về việc hoạt động quân sự ảnh hưởng đến hàng không dân sự ngày càng gia tăng khi các cuộc diễn tập gây nhiễu GPS được tổ chức với tần suất cao hơn trên khắp nước Mỹ trong những năm gần đây.

Thông tin về vụ điều tra được công bố vào thời điểm nhiều cuộc tranh lẫn đang diễn ra về cách thức thử nghiệm các công nghệ quân sự mới tại khu vực có không phận dân sự.

Giới quan sát cho rằng những biện pháp bảo đảm an toàn hiện nay tại Mỹ vẫn chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại.