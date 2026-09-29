Nga lên tiếng sau khi Iran tuyên bố định rút khỏi NPT

Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow đã nghe tuyên bố từ Phó chủ tịch quốc hội Iran Ali Nikzad về khả năng Tehran rút khỏi NPT, và phát biểu này cần được làm rõ thêm, theo Hãng tin AA.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trong một cuộc họp báo ở Moscow (Nga) Ảnh: AFP

"Chúng tôi không muốn Iran rút khỏi NPT. Chúng tôi coi NPT là nền tảng của cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân. Và chúng tôi hy vọng rằng Iran sẽ tiếp tục là một bên quan trọng và có trách nhiệm đối với hiệp ước này", ông Peskov nói.

Trước đó, các phương tiện truyền thông Iran, bao gồm Đài truyền hình IRIB, hôm 28.9 đưa tin ông Nikzad thông báo quốc hội nước này sẽ xem xét một kiến nghị khẩn cấp về việc rút khỏi NPT.

Theo đó, ông Nikzad nói rằng Tehran không còn tin tưởng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cũng như người đứng đầu cơ quan này là ông Rafael Grossi, vì ông Grossi chỉ tiến hành "các cuộc thanh sát một cách hời hợt và đưa ra những báo cáo tiêu cực nhắm vào Iran".

Ông Nikzad cho biết thêm kiến nghị rút khỏi NPT đang được xem xét và sẽ được thảo luận ngay trong ngày được chính thức trình lên, và quốc hội cũng sẽ xem xét các tác động quốc tế của động thái này.

Israel, Mỹ và các quốc gia phương Tây khác từ lâu đã cáo buộc Iran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, chỉ ra Tehran đã làm giàu uranium lên mức 60%, cao hơn nhiều so với mức cần thiết cho mục đích dân sự và tiệm cận mức 90%, thường được xem là cấp độ phù hợp cho việc chế tạo vũ khí hạt nhân.

IAEA ước tính rằng Iran sở hữu 440,9 kg uranium được làm giàu ở mức 60% vào thời điểm Israel và Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6.2025. Hiện chưa rõ Iran còn lại bao nhiêu uranium được làm giàu ở mức 60%.

Iran phủ nhận ý định phát triển loại vũ khí này, nhưng khẳng định họ có quyền phát triển năng lực năng lượng hạt nhân trong nước, theo Reuters.