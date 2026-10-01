Nga khẩn cấp kiểm soát gấu nâu sau hàng loạt vụ tấn công

Theo truyền thông Nga, nạn nhân mới nhất trong tuần này là một người đàn ông 23 tuổi bị gấu giết chết khi đang hái quả mọng tại Kamchatka, vùng Viễn Đông của Nga. Tuần trước, một phụ nữ ở vùng Siberia cũng bị gấu tấn công gây tử vong trong vườn nhà.

Trước tình trạng các vụ gấu tấn công liên tiếp xảy ra, Phó thủ tướng Nga Dmitry Patrushev cho biết chính phủ đang chuẩn bị một loạt biện pháp ưu tiên để ứng phó tình trạng trên. “Rõ ràng là khi dân số tăng lên, số lượng vấn đề cũng tăng theo. Cần có các biện pháp mang tính hệ thống để đảm bảo con người và động vật có thể cùng tồn tại an toàn và duy trì sự cân bằng cần thiết”, ông Patrushev nói.

Chính phủ Nga cho biết sẽ xem xét dỡ bỏ hạn ngạch săn bắn gấu nâu, thiết lập giới hạn số lượng gấu theo từng khu vực, trao thêm quyền cho chính quyền địa phương để kiểm soát quần thể gấu, đồng thời xác định những khu vực cần được cấp thêm kinh phí để giải quyết vấn đề.

Những biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh số lượng gấu nâu tại Nga đã tăng mạnh trong những thập niên qua. Theo số liệu được công bố, quần thể gấu nâu đã tăng hơn gấp đôi trong 3 thập niên qua, lên khoảng 308.000 con, một phần do mùa đông ngắn hơn và ôn hòa hơn.

Hãng thông tấn nhà nước RIA cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng do gấu tấn công trên khắp nước Nga kể từ mùa xuân năm nay.

Một con gấu nâu Siberia đực 15 tuổi, trong chuồng ngoài trời tại vườn thú Royev Ruchey ở thành phố Krasnoyarsk, vùng Siberia (Nga) hồi tháng 5.2015 ẢNH: REUTERS

Sự gia tăng các vụ chạm trán giữa người và gấu được cho là liên quan đến cả điều kiện tự nhiên lẫn hoạt động của con người. Các chuyên gia được truyền thông Nga dẫn lời cho rằng biến đổi khí hậu và sự bất cẩn của con người là những yếu tố góp phần làm gia tăng các vụ gấu tấn công.

Năm 2026, gấu buộc phải tìm kiếm thức ăn ở những khu vực xa hơn do mùa xuân đến sớm và khô hạn khiến nguồn quả mọng khan hiếm vào tháng 9. Trong khi đó, con người cũng góp phần thu hút gấu đến gần khu dân cư khi vứt rác thải thực phẩm bừa bãi và phớt lờ các quy tắc an toàn.

Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng tại Krasnoyarsk, vùng Siberia, nơi có gần 27.000 con gấu. Tuần trước, các nhà điều tra đã phải mở vụ án hình sự đối với Bộ Môi trường địa phương, cáo buộc cơ quan này không làm đủ để ngăn các vụ gấu tấn công khiến 7 người thiệt mạng trong tháng 9.

Dù vậy, Bộ Môi trường liên bang đã tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của loạt vụ tấn công này, cho rằng chỉ có khoảng 20 đến 30 vụ gấu tấn công được ghi nhận hằng năm trong những năm gần đây, nhưng mạng xã hội đang khiến những vụ tấn công này trở nên phổ biến hơn.

