Mỹ thử nghiệm nổ ngầm dưới lòng đất với mục đích gì?

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết cuộc thử nghiệm giúp tăng cường khả năng phát hiện các vụ nổ hạt nhân có sức công phá thấp. Theo cơ quan này, hoạt động trên cũng thể hiện cam kết của Tổng thống Donald Trump trong việc duy trì vai trò dẫn đầu của Mỹ về an ninh hạt nhân toàn cầu và bảo đảm nước này có đủ năng lực phát hiện các vụ thử hạt nhân của nước ngoài.

Thí nghiệm được tiến hành trong Đường hầm P ở Khu vực 12 của NNSS, sử dụng chất nổ hóa học mạnh và chất đánh dấu phóng xạ. Trong thí nghiệm này, các nhà nghiên cứu đã thu thập số liệu bằng một loạt cảm biến tiên tiến, bao gồm gia tốc kế, địa chấn kế, cảm biến hạ âm, cảm biến điện từ, thiết bị lấy mẫu chất hóa học và chất phóng xạ, cùng cảm biến khí tượng.

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết dữ liệu thu thập được sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về các dấu hiệu do vụ nổ dưới lòng đất tạo ra, đồng thời được sử dụng để xác thực các mô hình khoa học và tinh chỉnh các thuật toán phục vụ việc phát hiện, xác định các vụ nổ hạt nhân của Mỹ.

Vụ thử hạt nhân dưới lòng đất tại Khu An ninh quốc gia Nevada (NNSS) hồi tháng 3.1955 ẢNH: AP

Giám đốc NNSA Brandon Williams nhấn mạnh các thí nghiệm như trên giúp Mỹ duy trì năng lực dẫn đầu trong lĩnh vực phát hiện các hoạt động hạt nhân. “Chính quyền Trump đã nói rõ rằng Mỹ sẽ dẫn đầu từ vị thế mạnh mẽ. Không thể né tránh sự đổi mới của Mỹ. Với thí nghiệm này, chúng ta đang gửi một thông điệp rõ ràng: dưới chính quyền này, Mỹ sẽ không bao giờ bị lép vế”, ông nói.

Bên cạnh đó, cuộc thử nghiệm tập trung vào việc cải thiện khả năng của Mỹ trong việc phát hiện một vụ nổ "tách rời", loại thử nghiệm mà Washington cáo buộc Trung Quốc đã tiến hành vào tháng 6.2020 để làm giảm hiệu quả của việc giám sát địa chấn.

Đến đầu năm 2026, Mỹ tiếp tục cáo buộc Bắc Kinh đã tiến hành một vụ thử hạt nhân bí mật vào năm 2020, trong bối cảnh Washington kêu gọi một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới, toàn diện hơn. Tuy nhiên, Trung Quốc khi đó cho rằng cáo buộc của Mỹ là “hoàn toàn vô căn cứ” và “tạo ra cớ” để nối lại các cuộc thử hạt nhân của Mỹ, theo Reuters.