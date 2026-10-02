Mỹ chi 24,4 tỉ USD để tăng tốc sản xuất tên lửa SM-6

"Thỏa thuận kéo dài 5 năm này, cùng với tùy chọn gia hạn thêm 2 năm, sẽ thúc đẩy tốc độ sản xuất", Lầu Năm Góc khẳng định trong một tuyên bố.

Lầu Năm Góc nhấn mạnh thêm tên lửa SM-6 là loại đạn dược thiết yếu cho tác chiến phòng không và chống hạm, theo AFP.

Tàu khu trục Mỹ USS John Paul Jones phóng tên lửa SM-6 trong một cuộc thử nghiệm bắn đạn thật Ảnh: Hải quân Mỹ

Raytheon cho hay SM-6 là loại vũ khí duy nhất đã được kiểm chứng qua thực chiến, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tác chiến phòng không, tác chiến chống hạm và phòng thủ tên lửa đạn đạo. Loại tên lửa này đã được phóng từ nhiều loại tàu hải quân cũng như từ các bệ phóng đặt trên bộ.

Cũng theo tuyên bố trên, thỏa thuận mới mang lại cho ngành công nghiệp quốc phòng khả năng dự báo dài hạn cần cho việc mở rộng năng lực nhân sự cũng như đảm bảo an toàn cho các chuỗi cung ứng trọng yếu.

Cho đến nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn phớt lờ những câu hỏi về tình trạng kho dự trữ đạn dược của Mỹ bị hao hụt nghiêm trọng do cuộc xung đột với Iran, theo AFP.

Tuy nhiên, Tổng thanh tra Bộ Chiến tranh Mỹ trong tháng trước nhận định việc tiêu hao đạn dược trong chiến dịch chống Iran đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt kho dự trữ chiến lược và bộc lộ những điểm nghẽn trong cơ sở công nghiệp phục vụ việc tái cung ứng đạn dược.

Tehran vẫn tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz mang tính chiến lược hơn 7 tháng sau các đợt tấn công ban đầu của Mỹ và Israel vào Iran, trong khi Washington đang tiến hành phong tỏa các cảng biển của Iran.

Tờ The Wall Street Journal gần đây đưa tin Tổng thống Trump đã nói với các trợ lý của mình rằng ông dự định sẽ khôi phục các cuộc tấn công nhắm vào Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Động thái như thế có thể châm ngòi cho các đợt đáp trả tiếp theo từ Iran và dẫn đến việc tiêu tốn thêm đạn dược của Mỹ.