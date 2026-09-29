Lầu Năm Góc mua 20,7 tỉ USD tên lửa AMRAAM

Mẫu máy bay chiến đấu không người lái YFQ-44 Fury của Không quân Mỹ được lắp tên lửa AMRAAM AIM-120

ảnh: usaf

Lâu nay Mỹ luôn cung cấp một lượng lớn vũ khí cho các đồng minh, trong khi đang sử dụng đạn dược trong chiến dịch quân sự tại Iran. Tốc độ tiêu hao vũ khí và đạn dược trong các cuộc xung đột đã làm dấy lên lo ngại về lượng tồn kho các loại vũ khí then chốt của quân đội Mỹ, trong đó có vũ khí phòng không và vũ khí dẫn đường chính xác, theo Reuters hôm 29.9.

Tên lửa AMRAAM (tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến) do Mỹ phát triển và Raytheon của RTX sản xuất đang đóng vai trò là vũ khí chủ lực ngoài tầm nhìn của không quân nhiều nước. Bên cạnh đó, tên lửa cũng như được triển khai trong Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS), mạng lưới phòng thủ vùng thủ đô Washington.

Thỏa thuận AMRAAM với Raytheon là hợp đồng mua đạn dược quy mô lớn mới nhất được Lầu Năm Góc ký kết trong năm nay, nhằm gây sức ép cho phía nhà thầu phải đẩy nhanh tốc độ gia tăng sản lượng.

Hợp đồng trên được triển khai theo mô hình tương tự thỏa thuận kéo dài 7 năm trị giá 58,6 tỉ USD mua tên lửa đánh chặn Patriot của Lockheed Martin hồi tháng 7.

Trong khi Lầu Năm Góc ký kết hợp đồng nhiều năm với các nhà thầu quân sự, các lãnh đạo trong ngành tỏ ra lo ngại vì Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua việc phân bổ ngân sách cần thiết để đảm bảo thực hiện đầy đủ cam kết mua vũ khí trong nhiều năm theo như thỏa thuận đã ký.

Ông Trump muốn bán vũ khí cho Trung Quốc?

Điều đó có nghĩa là các nhà thầu nhiều khả năng chưa thể đầu tư ở quy mô lớn vào linh kiện và cơ sở sản xuất vì phải chờ đợi quốc hội phê chuẩn.

Những thỏa thuận như trên được thiết kế nhằm khuyến khích các nhà thầu đẩy nhanh tốc độ sản xuất và là một phần của nỗ lực lớn hơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc ưu tiên sản xuất phục vụ nhu cầu quốc phòng thay vì dựa vào lợi ích tài chính của cổ đông.