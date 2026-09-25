Thụy Điển, Phần Lan lần đầu cùng xuất kích chặn máy bay Nga

Đài Euronews ngày 25.9 đưa tin Thụy Điển và Phần Lan đã điều động các chiến đấu cơ thuộc lực lượng Cảnh báo Phản ứng nhanh (QRA) trong ngày 24.9. Các máy bay này đã theo dõi và nhận dạng 1 biên đội bay của Nga, bao gồm 1 máy bay vận tải Tu-134, cùng các tiêm kích Mig-31 và Su-30 khi nhóm này đang hoạt động trong không phận quốc tế trên vịnh Phần Lan.

Tiêm kích F/A-18 của Phần Lan (trái) thực hiện nhiệm vụ ngày 24.9. Phía xa là biên đội máy bay quân sự Nga bay qua không phận quốc tế ở vịnh Phần Lan ẢNH: REUTERS

Đại diện quân đội 2 nước xác nhận đây là lần đầu tiên lực lượng không quân hai nước có hoạt động xuất kích đánh chặn chung. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết việc phối hợp tác chiến nêu trên là minh chứng cụ thể cho sự sẵn sàng và mức độ hợp tác chặt chẽ trong khối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Viết trên mạng xã hội, ông Kristersson nêu rằng an ninh tại biển Baltic hiện đang được bảo vệ tốt hơn bao giờ hết. Đại sứ quán Nga tại Phần Lan và Thụy Điển chưa bình luận về vụ việc.

Cả 2 quốc gia Bắc Âu đã thay đổi chính sách không liên minh quân sự kéo dài nhiều thập niên để trở thành hai quốc gia gần đây nhất gia nhập NATO, với Phần Lan vào năm 2023 và Thụy Điển năm 2024.

Tiêm kích Su-30 của Nga bay qua không phận quốc tế ở vịnh Phần Lan ngày 24.9 ẢNH: REUTERS

Nhiều nước châu Âu thời gian qua liên tiếp ghi nhận các vụ máy bay không người lái (UAV) xâm phạm và tiếp cận các địa điểm nhạy cảm. Nhằm củng cố an ninh khu vực giới chức quân sự NATO hồi tháng 11 năm ngoái đã thông báo triển khai 1 hệ thống phòng không mới của Mỹ tới sườn đông của liên minh, đồng thời khởi động chương trình giám sát không phận mang tên Eastern Sentry, theo Reuters. Về phía Nga, Điện Kremlin liên tục bác bỏ các cáo buộc từ phương Tây cho rằng Moscow liên quan đến những vụ xâm phạm không phận ở châu Âu thời gian qua.

Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký thỏa thuận 'có thể hiệu lực vĩnh viễn'

Trong diễn biến liên quan, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch (DDIS) ngày 24.9 công bố đánh giá an ninh mới nhất. Theo đó, Giám đốc DDIS Thomas Ahrenkiel nhận định khả năng xuất hiện một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn giữa Nga và NATO "rất khó xảy ra", dù rủi ro về các đợt va chạm quy mô nhỏ đang có chiều hướng gia tăng.