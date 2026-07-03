Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Sau Phần Lan, đến lượt Lithuania muốn vào liên minh răn đe hạt nhân

Vi Trân
Vi Trân
Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda ngày 3.7 cho biết nước này muốn được tích hợp vào cơ chế răn đe hạt nhân của phương Tây nhằm đối phó với Nga.

Lithuania, quốc gia vùng Baltic nằm kế bên vùng Kaliningrad của Nga, đang xúc tiến việc bãi bỏ quy định cấm triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Berlin (Đức), Tổng thống Nauseda nói Lithuania đang tiến hành các bước để xóa bỏ quy định cấm này khỏi hiến pháp và nhấn mạnh Vilnius "muốn trở thành một phần không thể tách rời của cơ chế răn đe hạt nhân", theo AFP.

Sau Phần Lan, đến lượt Lithuania muốn vào liên minh răn đe hạt nhân - Ảnh 1.

Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda trong cuộc họp báo tại Berlin ngày 3.7

ẢNH: REUTERS

Ông Nauseda đã khởi xướng một dự thảo sửa đổi hiến pháp nhằm bãi bỏ quy định nói trên và ngay sau đó, một nhóm gồm 50 nghị sĩ Lithuania đã đệ trình dự thảo này. Tuy nhiên, văn bản này vẫn cần được quốc hội xem xét.

Theo quy định, việc sửa đổi hiến pháp Lithuania phải được ít nhất 94 trong tổng số 141 nghị sĩ thông qua trong 2 lần bỏ phiếu, cách nhau ít nhất 3 tháng.

Động thái của Lithuania diễn ra sau khi quốc hội Phần Lan hồi tháng 6 thông qua việc bãi bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ, nhằm đưa nước này phù hợp với chính sách răn đe của NATO sau khi gia nhập liên minh vào năm 2023. Luật mới cho phép vũ khí hạt nhân được đưa vào, vận chuyển, cung cấp hoặc lưu giữ tại Phần Lan khi cần thiết cho nhiệm vụ phòng thủ quân sự của nước này.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, Lithuania đã coi việc tăng cường an ninh và quốc phòng là ưu tiên.

"Sẽ thật đáng tiếc nếu chúng tôi trở thành mắt xích yếu hoặc một vùng xám trong NATO", Tổng thống Nauseda nhấn mạnh tính cấp bách của vấn đề.

Lithuania nằm trong nhóm các thành viên NATO chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng tính theo tỷ lệ GDP, với mức chi thường niên trên 5% GDP, đồng thời là nơi triển khai một cụm tác chiến đa quốc gia của NATO, trong đó có một lữ đoàn thường trực gồm tới 5.000 binh sĩ Đức.

Tin liên quan

Phần Lan gỡ lệnh cấm vũ khí hạt nhân

Phần Lan gỡ lệnh cấm vũ khí hạt nhân

Quốc hội Phần Lan vừa thông qua dự luật đảo ngược lệnh cấm vũ khí hạt nhân. Theo Đài NHK hôm qua, động thái này cho phép vũ khí hạt nhân được mang đến, vận chuyển qua và cất giữ trên lãnh thổ Phần Lan.

Nga tuyên bố sẽ đáp trả nếu Phần Lan cho NATO đặt vũ khí hạt nhân

Thêm một nước sát Nga xúc tiến dỡ lệnh cấm vũ khí hạt nhân

Khám phá thêm chủ đề

Lithuania Phần Lan răn đe hạt nhân NATO nga Baltic

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận