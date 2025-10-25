Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Lithuania đóng cửa sân bay vì khí cầu 'buôn lậu' từ Belarus

Trí Đỗ
Trí Đỗ
25/10/2025 08:52 GMT+7

Chính phủ Lithuania, thành viên NATO, ngày 24.10 thông báo đóng cửa 2 sân bay lớn nhất và toàn bộ các cửa khẩu biên giới với Belarus sau khi phát hiện một khinh khí cầu thời tiết bay vào lãnh thổ nước này.

Theo Reuters dẫn tuyên bố của Cơ quan Quản lý khủng hoảng quốc gia Lithuania, radar đã phát hiện "hàng chục khinh khí cầu" đi vào không phận nước này trong ngày 24.10. Hai sân bay Vilnius và Kaunas tạm thời đóng cửa vì lý do an toàn đến 2 giờ sáng ngày 25.10 (giờ Lithuania), trong khi các cửa khẩu biên giới với Belarus sẽ mở lại trưa 26.10.

Lithuania tố Belarus dung túng hoạt động buôn lậu bằng khinh khí cầu - Ảnh 1.

Một nhân viên biên phòng Lithuania đang kiểm tra một quả bóng bay chở thuốc lá lậu

ẢNH: AP

Giới chức Lithuania cho biết các khinh khí cầu trên được sử dụng để vận chuyển thuốc lá lậu, đồng thời cáo buộc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin - "không ngăn chặn hoặc thậm chí dung túng cho hoạt động này".

Thủ tướng Lithuania Inga Ruginiene cho biết: "Ủy ban An ninh quốc gia sẽ họp trong tuần tới để xem xét các biện pháp nhằm gây khó khăn hơn cho hoạt động buôn lậu và chính quyền Tổng thống Lukashenko". Đây là sự cố xâm nhập trên không 3 trong tháng qua tại Lithuania. Belarus chưa có phản ứng về cáo buộc mới này.

Lithuania từng phải đóng cửa sân bay Vilnius ngày 5.10 và 22.10 vì các vụ xâm nhập tương tự. Năm 2024, nước này ghi nhận 966 khinh khí cầu lạ bay vào lãnh thổ và tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 500 vụ. Các lực lượng biên phòng Lithuania hiện có quyền bắn hạ các khinh khí cầu này, theo The Guardian.

'Tường chắn' máy bay không người lái là gì và tại sao EU lại nói về nó?

Các vụ việc tương tự cũng xuất hiện ở Ba Lan, với hơn 100 vụ trong năm 2024.

Sự cố trên xảy ra trong bối cảnh châu Âu đang tăng cảnh giác trước các vụ xâm nhập không phận. Ngành hàng không châu Âu đã nhiều lần rơi vào tình trạng hỗn loạn trong những tuần gần đây do phát hiện máy bay không người lái (UAV) và các vụ xâm nhập trên không khác, bao gồm cả tại các sân bay ở Copenhagen (Đan Mạch), Munich (Đức) và khu vực Baltic.

Xem thêm bình luận