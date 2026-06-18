NATO nhất trí hiện đại hóa năng lực hạt nhân giữa áp lực từ Mỹ

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Brussels hôm 18.6 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 18.6 dẫn thông cáo của Nhóm lập kế hoạch hạt nhân (NPG) của NATO cho hay liên minh này nhất trí hiện đại hóa năng lực hạt nhân và tăng cường khả năng lập kế hoạch hạt nhân.

Tất cả các thành viên NATO, trừ Pháp, là thành viên của NPG, đóng vai trò là diễn đàn tham vấn và quyết định về răn đe hạt nhân.

Bộ trưởng quốc phòng các thành viên NATO tham gia cuộc họp của NPG "nhắc lại rằng lực lượng hạt nhân chiến lược vẫn là sự đảm bảo tối cao cho an ninh của liên minh và là nền tảng cho cấu trúc răn đe mở rộng của NATO", theo thông cáo.

"Các bộ trưởng tại NPG đã nhất trí tiếp tục tăng cường sứ mệnh răn đe hạt nhân của NATO bằng cách hiện đại hóa năng lực hạt nhân, củng cố năng lực lập kế hoạch hạt nhân và thích ứng để đạt được các lợi ích an ninh của mình", nhóm này cho biết.

Trong diễn biến liên quan phòng vệ của các thành viên NATO tại châu Âu, tờ Politico ngày 18.6 dẫn lời Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho hay các thành viên này đã cam kết thay thế phần lớn trang thiết bị chiến trường mà Mỹ đang rút khỏi lực lượng được chỉ định cho liên minh.

Tháng trước, Mỹ thông báo với các đồng minh NATO về việc sẽ rút một loạt các năng lực quân sự, bao gồm máy bay ném bom chiến lược, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tàu ngầm và tàu chiến, khỏi kho vũ khí mà liên minh có thể sử dụng trong thời chiến.

Trong một động thái khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 18.6 chỉ trích các thành viên NATO, đồng thời công bố kế hoạch 6 tháng của Lầu Năm Góc nhằm rà soát lại lực lượng của Mỹ ở châu Âu.

"Đây sẽ là một cuộc đánh giá thực sự. Nó được thiết kế để đảm bảo NATO đang tiến nhanh và không thể đảo ngược hướng tới vai trò lãnh đạo của châu Âu, tăng cường trách nhiệm chính trong việc bảo vệ châu Âu", ông phát biểu tại hội nghị bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels (Bỉ).

Ông Hegseth chỉ trích các đồng minh châu Âu vì đã không cho phép lực lượng Mỹ tiếp cận các căn cứ của họ để tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, gọi đó là "đáng xấu hổ."

Theo ông, các đồng minh của Mỹ ở châu Âu phải đi đầu trong việc bảo vệ lục địa của họ và giúp biến NATO thành "một liên minh quân sự cứng rắn hơn".

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Tại hội nghị, ông Hegseth kêu gọi tái cấu trúc tổ chức 32 quốc gia này để biến nó thành "NATO 3.0" có khả năng răn đe bất kỳ mối đe dọa nào.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Hegseth cho biết Mỹ sẽ đầu tư 1.500 tỉ USD vào quốc phòng của mình vào năm 2027, gửi "một thông điệp tới thế giới" rằng nước Mỹ đang xây dựng một "kho vũ khí của tự do".

Theo ông Hegseth, kho vũ khí này "trước hết và trên hết là bảo vệ nước Mỹ và các lợi ích của Mỹ, nhưng cũng là để củng cố sức mạnh của NATO và các đồng minh của chúng ta".