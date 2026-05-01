Ông Trump dọa rút bớt binh sĩ Mỹ khỏi 2 nước NATO phản đối chiến sự Iran

"Tôi có thể sẽ làm thế. Tại sao tôi không nên làm chứ?", Tổng thống Trump nói với các phóng viên trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng khi được hỏi liệu ông có xem xét giảm số lượng binh sĩ Mỹ ở Tây Ban Nha và Ý hay không.

"Ý không giúp đỡ gì cho chúng tôi và Tây Ban Nha thì rất tệ", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời câu hỏi của giới truyền thông tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 30.4

Hôm 29.4, ông Trump cho hay Washington đang nghiên cứu và xem xét khả năng giảm quân số Mỹ ở Đức, và ông sẽ quyết định trong một thời gian ngắn.

Tính đến ngày 31.12.2025, có 12.662 binh sĩ Mỹ đang đóng tại Ý, 3.814 ở Tây Ban Nha và 36.436 tại Đức.

Tổng thống Mỹ đã chỉ trích gay gắt các đồng minh NATO vì đã không hỗ trợ chiến dịch của Mỹ và Israel chống lại Iran hoặc giữ eo biển Hormuz thông thoáng cho các tàu chở dầu.

Một số nước thành viên của NATO như Pháp, Tây Ban Nha và Ý đã không cho phép máy bay quân sự của Mỹ tham gia chiến dịch chống Iran bay qua lãnh thổ hoặc sử dụng các căn cứ của họ.

Việc Washington kỳ vọng các cơ sở và lãnh thổ của các thành viên NATO phải được cung cấp cho Mỹ mà không cần thắc mắc đã làm gia tăng căng thẳng trong liên minh quân sự này.

Hôm 24.4, Reuters đưa tin Mỹ đang xem xét việc đình chỉ tư cách thành viên NATO của Tây Ban Nha vì nước này từ chối ủng hộ các hoạt động quân sự chống lại Iran.

Trong tháng trước, ông Trump nói với nhật báo Corriere della Sera của Ý rằng Thủ tướng Ý Giorgia Meloni thiếu "can đảm" trong vấn đề Iran, theo AFP.