NATO cân nhắc hạn chế họp vì ông Trump

Lâu nay, thời gian tổ chức họp thượng đỉnh thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử của khối. Từ năm 2021, lãnh đạo các nước thành viên thường gặp nhau vào mùa hè. Năm nay, cuộc gặp dự kiến diễn ra tại thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) từ ngày 7 - 9.7.

Tuy nhiên, một số thành viên đang tìm cách giảm tần suất tổ chức hội nghị thượng đỉnh, theo một quan chức cấp cao châu Âu và 5 nhà ngoại giao NATO chia sẻ với Reuters. Một nhà ngoại giao cho biết hội nghị năm 2027 sẽ diễn ra ở Albania nhưng vào mùa thu. Ngoài ra, NATO đang cân nhắc hủy họp năm 2028, năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Thời gian qua, chính quyền Tổng thống Trump thường xuyên chỉ trích nhiều thành viên của khối liên minh quân sự, và lý do gần nhất là một số nước không hỗ trợ Mỹ trong chiến dịch tại Iran.