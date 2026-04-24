Chiến sự Ukraine ngày 1.520: Nga bị tập kích, một nước NATO tiếp sức cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ 154 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine phóng vào 9 tỉnh của Nga, bán đảo Crimea, cũng như vùng biển Azov và biển Đen từ 20 giờ ngày 22.4 đến 7 giờ ngày 23.4, theo Hãng tin TASS.

Lửa và khói bốc lên tại nhà máy lọc dầu Tuapse ở tỉnh Krasnodar của Nga, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, trong ảnh chụp từ một video được đăng trên mạng xã hội vào ngày 20.4

Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, 9 tỉnh nói trên gồm Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Kursk, Nizhny Novgorod, Rostov và Samara.

Trong đó, Tỉnh trưởng Vyacheslav Fedorishchev của tỉnh Samara thông báo trên kênh Max rằng UAV Ukraine đã tấn công các cơ sở công nghiệp ở Novokuybyshevsk, khiến một người thiệt mạng.

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng UAV để tấn công một ngôi nhà, khiến một người đàn ông thiệt mạng và cha của người này bị thương.

Còn theo Tỉnh trưởng Alexander Bogomaz của tỉnh Bryansk, Ukraine đã tấn công một xe buýt bằng UAV, khiến tài xế và 4 hành khách bị thương.

Tỉnh trưởng Gleb Nikitin của tỉnh Nizhny Novgorod cũng thông báo rằng một cơ sở công nghiệp ở huyện Kstovo đã bị hư hại và bốc cháy trong đêm sau khi bị trúng mảnh vỡ từ UAV của Ukraine.

Trong khi đó, một quan chức thuộc cơ quan an ninh SBU của Ukraine ngày 23.4 khẳng định UAV Ukraine đã tấn công trạm bơm dầu Gorky trong tỉnh Nizhny Novgorod, theo Reuters. Vị quan chức, không tiết lộ danh tính, còn nói rằng theo thông tin sơ bộ, ba bể chứa dầu đã bị hư hại do cuộc tấn công và một đám cháy lớn đã bùng phát, bao phủ một khu vực rộng 20.000 m2.

Trạm này là một phần quan trọng trong hệ thống vận chuyển dầu mỏ của Nga và hỗ trợ hoạt động của các đường ống dẫn dầu chính, theo vị quan chức.

UAV Nga tấn công 7 tỉnh của Ukraine?

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 155 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm 22.4 và rạng sáng 23.4, theo trang tin The Kyiv Independent.

Không quân Ukraine khẳng định hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn được 139 chiếc trong số UAV nói trên, và ít nhất 11 chiếc đã vượt qua hệ thống phòng thủ, tấn công 9 địa điểm.

Giới chức ở 7 tỉnh của Ukraine sáng 23.4 thông báo ít nhất 9 người thiệt mạng và 29 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine trong 24 giờ trước đó.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 23.4 tuyên bố các lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải được quân đội Ukraine sử dụng trong 24 giờ, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn công bố số liệu mới nhất ước tính Ukraine mất hơn 1.325 binh sĩ dọc theo chiến tuyến trong 24 giờ.

Bộ này còn tuyên bố trong vòng 24 giờ, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 418 UAV và 10 quả bom thông minh của Ukraine.

Đến tối 23.4, chưa có phản ứng từ phía Ukraine cũng như Nga đối với cáo buộc hay tuyên bố mới của bên kia. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.

Tây Ban Nha gửi đạn dược, 100 xe bọc thép cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles ngày 22.4 thông báo nước này sẽ gửi 100 xe bọc thép VAMTAC và một lượng đạn pháo 155 mm cho Lực lượng Biên phòng nhà nước Ukraine, theo trang tin The Kyiv Independent.

Bà Robles đã đến Kyiv vào ngày 22.4 để tái khẳng định sự hỗ trợ liên tục của Tây Ban Nha, một nước thuộc NATO và Liên minh châu Âu (EU), dành cho Ukraine. Bà đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về sản xuất quốc phòng chung và nói chuyện với các thành viên của Lực lượng Biên phòng nhà nước Ukraine.

Trong chuyến thăm, bà Robles thông báo rằng Tây Ban Nha sẽ gửi cho Lực lượng Biên phòng "một số lượng đáng kể" xe bọc thép chiến thuật. Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận rằng Lực lượng Biên phòng sẽ nhận được 100 xe bọc thép VAMTAC trong năm nay.

VAMTAC có thể di chuyển quãng đường dài, thay đổi vị trí nhanh chóng và đạt tốc độ 135 km/giờ. Lực lượng Ukraine sử dụng phương tiện này để lắp đặt và vận hành tên lửa phòng không Rapid Ranger.

Rapid Ranger là hệ thống phòng không di động, dẫn đường bằng laser do Anh cung cấp, được thiết kế để triển khai nhanh chóng và hiệu quả chống lại các mối đe dọa tầm thấp như máy bay không người lái và trực thăng.

EU duyệt khoản vay 90 tỉ euro cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 23.4 chính thức thông qua khoản vay 90 tỉ euro (105 tỉ USD) cho Ukraine và vòng cấm vận mới đối với Nga, theo Reuters.

EU có động thái như trên khi Hungary và Slovakia rút lại phản đối sau khi Ukraine sửa chữa xong đường ống Druzhba bị hư hại.

Trước đó, Hungary và Slovakia đã đổ lỗi cho Kyiv về sự cố gián đoạn trên Druzhba, đường ống cung cấp dầu thô của Nga cho các nhà máy lọc dầu của hai nước này thông qua Ukraine.

Kyiv lập luận đường ống bị hư hại do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào cuối tháng 1 và họ cố gắng sửa chữa nhanh nhất có thể.

Tất cả 27 quốc gia thành viên EU ngày 23.4 còn thông qua vòng cấm vận mới đối với Moscow. Đây là vòng cấm vận kinh tế thứ 20 của EU đối với Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022. Vòng cấm vận mới nhắm vào các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và thương mại của Nga, theo Reuters.

Đến tối 23.4 chưa có phản ứng từ phía Nga.

