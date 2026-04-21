Cháy lớn, tràn dầu tại nhà máy lọc dầu Nga sau vụ tấn công của Ukraine

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 20.4 thông báo quân đội đã tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse tại tỉnh Krasnodar, miền nam Nga vào rạng sáng cùng ngày. Hôm 16.4, Ukraine cũng tấn công cơ sở này gây ra đám cháy lớn, theo trang The Kyiv Independent.

Vụ cháy được cho là xảy ra tại nhà máy lọc dầu Tuapse ở Krasnodar (Nga) rạng sáng 20.4 sau vụ tấn công của Ukraine ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE KYIV INDEPENDENT

Tuapse là nhà máy lọc dầu của tập đoàn Rosneft và là một trong 10 cơ sở lọc dầu lớn nhất tại Nga. Nhà máy này có thể lọc xấp xỉ 12 triệu tấn dầu thô mỗi năm.

Vụ tấn công vào rạng sáng 20.4 đã gây thiệt hại các bể chứa và tạo ra đám cháy lớn.

Tỉnh trưởng Krasnodar Veniamin Kondratyev xác nhận có vụ tấn công tại cảng Tuapse nhưng không nêu rõ mục tiêu. Vị quan chức cho biết có một người thiệt mạng và một người bị thương trong vụ tấn công.

Văn phòng công tố viên tỉnh thông báo rằng cơ sở hạ tầng giao thông tại cảng đã bị thiệt hại. Lãnh đạo chính quyền Tuapse Sergey Boyko cho hay các đơn vị cứu hỏa và dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại các đám cháy.

Ukraine chưa bình luận về thông tin thiệt hại do các quan chức Nga đưa ra.

Ảnh vệ tinh cho thấy vụ cháy lớn từ nhà máy lọc dầu Tuapse sau vụ UAV Ukraine tấn công hôm 16.4 ẢNH: REUTERS

Trước đó, vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm 16.4 đã gây cháy tại Tuapse và khiến dầu tràn ra biển Đen. Vệt dầu có thể được nhìn thấy trong ảnh vệ tinh chụp ngày 19.4, cách cảng vài km. Đám cháy được dập tắt vào ngày 19.4.

TASS dẫn thông tin từ cơ quan chức năng Krasnodar cho biết khu vực bị ô nhiễm lên tới 10.000 m2. Các chuyên gia cũng đã ngăn chặn sự cố tràn dầu trên sông Tuapse sau vụ tấn công. Tổng cộng 750 m phao ngăn dầu loang và 5 thiết bị hút dầu chuyên dụng đã được triển khai.