Thế giới

Tổng thống Ukraine hoài nghi về đàm phán hòa bình

Vi Trân
22/04/2026 05:36 GMT+7

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 20.4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tỏ ra bất mãn với Mỹ và hoài nghi về cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

Bình luận được đưa ra trước chuyến thăm Kyiv dự kiến của phái đoàn đàm phán Mỹ gồm Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner của Tổng thống Donald Trump. Theo trang The Kyiv Independent, ông Zelensky cho rằng phía Mỹ "thiếu tôn trọng" khi nhiều lần đến Moscow và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng chưa từng đến Kyiv.

Tổng thống Zelensky trong chuyến thăm Hà Lan ngày 16.4

Bên cạnh đó, ông Zelensky tỏ ra hoài nghi về thiện chí của Nga khi nước này vẫn đòi Ukraine rút khỏi vùng Donbass (gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk) trong khi không đồng ý đề xuất ngừng bắn của Kyiv để giải quyết thông qua ngoại giao. "Nếu họ nói không và đưa ra điều kiện duy nhất là rút quân, thì có vẻ như họ đã đồng ý mà không có chúng ta", ông Zelensky nói, nghi ngờ Mỹ và Nga đặt Ukraine vào thế đã rồi. 

Theo nhà lãnh đạo, việc rút quân khỏi Donbass sẽ là sai lầm chiến lược và là bước đi vô trách nhiệm với đất nước. Ngoài ra, ông cũng hoài nghi về cam kết an ninh của Mỹ, đặt dấu hỏi về độ hiệu quả của sự đảm bảo nếu quân đồng minh không hiện diện tại Ukraine. Theo ông Zelensky, Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Trump có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine nhưng ông Trump sẽ rời nhiệm sở sau 2 năm rưỡi nữa. "Sau đó chúng ta sẽ làm gì đây?", ông Zelensky cảm thán.

Nhà Trắng và Điện Kremlin chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov hôm qua cho biết lực lượng Nga đã giành được 1.700 km2 lãnh thổ tại Ukraine từ đầu năm đến nay và đang tiến lên trên tất cả các hướng.

