Ukraine nối lại đường ống dẫn dầu cho Hungary, Slovakia

H.G
23/04/2026 05:33 GMT+7

AFP hôm qua dẫn lời một quan chức của chính quyền Kyiv cho biết nước này đã nối lại hoạt động vận chuyển dầu Nga thông qua đường ống Druzhba đến Hungary và Slovakia.

 Đường ống này đã trở thành tâm điểm gây tranh cãi tại châu Âu, sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) làm hư hại đường ống ở miền tây Ukraine, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu Nga cho hai nước trên từ cuối tháng 1.

Thủ tướng Hungary sắp mãn nhiệm Viktor Orban và Chính phủ Slovakia cáo buộc Ukraine cố tình trì hoãn công tác sửa chữa, nhưng Kyiv đã bác bỏ những cáo buộc này. Vì lý do đó, Hungary phủ quyết khoản vay trị giá 90 tỉ euro cho Ukraine.

Đường ống Druzhba ở đoạn Szazhalombatta (Hungary)

Đến ngày 21.4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đường ống đã sửa xong và sẵn sàng vận hành trở lại. Kyiv hy vọng việc nối lại hoạt động của đường ống Druzhba có thể giúp tháo gỡ trở ngại cuối cùng và cho phép Kyiv tiếp cận khoản vay trên. Sau cuộc họp với các ngoại trưởng Liên minh Châu Âu (EU) tại Luxembourg hôm 21.4, bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao Ngoại giao và Chính sách An ninh của EU, dự báo EU sẽ có quyết định chính thức về khoản vay trong vòng 24 giờ nữa.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha hôm qua cho biết chính quyền Kyiv đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. "Chúng tôi đã hỏi Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi cũng trao đổi với một số nước khác", Reuters dẫn lời ông Sybiha. Nhà ngoại giao cho biết Ukraine sẵn sàng cân nhắc bất kỳ địa điểm tổ chức nào ngoại trừ Belarus hoặc Nga. Tuy nhiên, ông Sybiha cũng không tiết lộ câu trả lời của Ankara về đề xuất trên. Còn Nga trước đây nói rằng sẵn sàng tổ chức cuộc gặp ở Moscow, nhưng ông Zelensky từ chối.

