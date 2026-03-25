Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thủ tướng Hungary công bố động thái mới với Ukraine giữa căng thẳng

Văn Khoa
25/03/2026 19:04 GMT+7

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 25.3 nói rằng Hungary sẽ dần dần ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên cho Ukraine cho đến khi dòng chảy dầu thô qua đường ống Druzhba được khôi phục.

"Chúng tôi đang dần dần ngừng cung cấp khí đốt từ Hungary sang Ukraine, và sẽ lưu trữ lượng khí đốt còn lại ở Hungary", ông Orban nói trong một video được đăng trên Facebook, theo Reuters.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu trước những người ủng hộ tại thị trấn Szentendre vào ngày 20.3 trong chuyến vận động tranh cử toàn quốc của ông

Ảnh: AFP

Theo dữ liệu trên trang web của nhà điều hành đường ống FGSZ của Hungary, việc vận chuyển khí đốt đến Ukraine vẫn tiếp tục vào sáng 25.3.

Dữ liệu từ nhà điều hành hệ thống truyền dẫn khí đốt của Ukraine cho thấy Ukraine sẽ nhận được 8,3 triệu m3 khí đốt từ Hungary vào ngày 25.3. Ukraine dự kiến nhập khẩu tổng cộng 25 triệu m3 khí đốt từ Đông Âu trong cùng ngày.

Trong tháng trước, Ukraine đã ký hợp đồng nhập khẩu 180 triệu m3 khí đốt từ Hungary, chiếm 28% tổng lượng nhập khẩu, theo một nguồn tin trong ngành tiết lộ với Reuters. Trong tháng 2, con số này là 200 triệu m3.

Hungary và Slovakia đã đổ lỗi cho Kyiv về sự cố gián đoạn trên đường ống dẫn dầu Druzhba, đường ống cung cấp dầu thô của Nga cho các nhà máy lọc dầu của hai nước này thông qua Ukraine.

Kyiv lập luận đường ống bị hư hại do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào cuối tháng 1 và họ đang sửa chữa nhanh nhất có thể.

Trong tuần trước, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã không thuyết phục được Thủ tướng Orban đồng ý về khoản vay 90 tỉ euro của khối dành cho Ukraine.

Ông Orban cũng đã cảnh báo trước đó rằng Hungary có thể cắt giảm xuất khẩu điện sang Ukraine nếu dòng chảy dầu mỏ qua đường ống Druzhba không được khôi phục.

Cũng trong tuần trước, các chuyên gia EU đã đến Ukraine để đánh giá tình trạng đường ống Druzhba sau khi Kyiv tuyên bố chấp nhận đề nghị hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ của EU để khôi phục dòng chảy dầu qua đường ống này.

Tuy nhiên, phía Ukraine cũng đã thông báo vào thời điểm đó rằng vẫn còn phải mất vài tuần nữa mới có thể khôi phục việc vận chuyển dầu thô đến Hungary và Slovakia, theo Reuters.

Tin liên quan

Khám phá thêm chủ đề

Hungary UKRAINE Đường ống Druzhba nga khí đốt tự nhiên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận