Thủ tướng Hungary công bố động thái mới với Ukraine giữa căng thẳng

"Chúng tôi đang dần dần ngừng cung cấp khí đốt từ Hungary sang Ukraine, và sẽ lưu trữ lượng khí đốt còn lại ở Hungary", ông Orban nói trong một video được đăng trên Facebook, theo Reuters.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu trước những người ủng hộ tại thị trấn Szentendre vào ngày 20.3 trong chuyến vận động tranh cử toàn quốc của ông Ảnh: AFP

Theo dữ liệu trên trang web của nhà điều hành đường ống FGSZ của Hungary, việc vận chuyển khí đốt đến Ukraine vẫn tiếp tục vào sáng 25.3.

Dữ liệu từ nhà điều hành hệ thống truyền dẫn khí đốt của Ukraine cho thấy Ukraine sẽ nhận được 8,3 triệu m3 khí đốt từ Hungary vào ngày 25.3. Ukraine dự kiến nhập khẩu tổng cộng 25 triệu m3 khí đốt từ Đông Âu trong cùng ngày.

Trong tháng trước, Ukraine đã ký hợp đồng nhập khẩu 180 triệu m3 khí đốt từ Hungary, chiếm 28% tổng lượng nhập khẩu, theo một nguồn tin trong ngành tiết lộ với Reuters. Trong tháng 2, con số này là 200 triệu m3.

Hungary và Slovakia đã đổ lỗi cho Kyiv về sự cố gián đoạn trên đường ống dẫn dầu Druzhba, đường ống cung cấp dầu thô của Nga cho các nhà máy lọc dầu của hai nước này thông qua Ukraine.

Kyiv lập luận đường ống bị hư hại do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào cuối tháng 1 và họ đang sửa chữa nhanh nhất có thể.

Trong tuần trước, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã không thuyết phục được Thủ tướng Orban đồng ý về khoản vay 90 tỉ euro của khối dành cho Ukraine.

Ông Orban cũng đã cảnh báo trước đó rằng Hungary có thể cắt giảm xuất khẩu điện sang Ukraine nếu dòng chảy dầu mỏ qua đường ống Druzhba không được khôi phục.

Cũng trong tuần trước, các chuyên gia EU đã đến Ukraine để đánh giá tình trạng đường ống Druzhba sau khi Kyiv tuyên bố chấp nhận đề nghị hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ của EU để khôi phục dòng chảy dầu qua đường ống này.

Tuy nhiên, phía Ukraine cũng đã thông báo vào thời điểm đó rằng vẫn còn phải mất vài tuần nữa mới có thể khôi phục việc vận chuyển dầu thô đến Hungary và Slovakia, theo Reuters.