Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tư lệnh NATO: Sau Đức, Mỹ sẽ tiếp tục rút bớt quân khỏi châu Âu

Trí Đỗ
Trí Đỗ
20/05/2026 07:44 GMT+7

Quan chức cấp cao NATO cho rằng quyết định rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không làm suy yếu năng lực phòng thủ của liên minh.

Tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, ngày 19.5 nhấn mạnh Mỹ hiện có khoảng 80.000 binh sĩ tại châu Âu và việc điều chỉnh lực lượng có thể tiếp tục diễn ra trong những năm tới, nhưng sẽ song hành với quá trình các đồng minh châu Âu tăng cường năng lực quốc phòng, theo AFP.

"Khi các đồng minh nâng cao năng lực, Mỹ có thể rút bớt một số năng lực để phục vụ các ưu tiên toàn cầu khác", ông nói và nhấn mạnh đây sẽ là một quá trình kéo dài, không có mốc thời gian cố định.

Tư lệnh NATO: Sau Đức, Mỹ sẽ tiếp tục rút bớt quân khỏi châu Âu- Ảnh 1.

Tướng Alexus Grynkewich phát biểu tại tòa nhà văn phòng Thượng viện Dirksen, Mỹ ngày 12.3.2026

ẢNH: AFP

Gần đây, Lầu Năm Góc cũng hủy kế hoạch triển khai tạm thời 4.000 binh sĩ từ Mỹ đến Ba Lan, theo Reuters ngày 14.5.

Mỹ đang rà soát toàn bộ hiện diện quân sự tại châu Âu, trong bối cảnh ông Trump nhiều lần thúc ép châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và gánh vác nhiều hơn trách nhiệm an ninh của lục địa, đồng thời từng đe dọa xem xét lại vai trò của Mỹ trong NATO. Động thái từ chính quyền ông Trump cũng xuất hiện giữa lúc quan hệ Mỹ - châu Âu căng thẳng vì cuộc chiến với Iran.

Các nước châu Âu cho biết họ đã đáp ứng lời kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng vẫn lo ngại việc Mỹ rút quân và khí tài quá nhanh có thể khiến châu lục dễ tổn thương hơn trước rủi ro an ninh từ Nga. Nga thường xuyên phủ nhận có ý định tấn công NATO.

Theo giới chức và các nhà phân tích, NATO vẫn phụ thuộc đáng kể vào Mỹ trong nhiều năng lực then chốt, gồm chỉ huy - kiểm soát, tình báo, liên lạc vệ tinh, máy bay ném bom chiến lược và ô hạt nhân.

Các bộ trưởng ngoại giao NATO dự kiến nhóm họp tại Thụy Điển vào cuối tuần này, với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, nhằm xoa dịu bất đồng trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO với ông Trump tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7, theo Reuters.

Liên quan tình hình tại Iran, tướng Grynkewich cho biết NATO hiện chưa lập kế hoạch cho bất kỳ sứ mệnh nào tại eo biển Hormuz, dù một số thành viên đề xuất liên minh có thể đóng vai trò trong việc bảo đảm tự do hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này. "Các điều kiện để NATO xem xét hoạt động tại eo biển Hormuz cuối cùng là một quyết định chính trị", ông nói.

Theo ông, chỉ khi có chỉ đạo chính trị, liên minh mới bắt đầu quá trình lập kế hoạch chính thức. Bất kỳ sứ mệnh nào của NATO tại Hormuz cũng cần sự đồng thuận của toàn bộ 32 thành viên. Một số nước đã bày tỏ phản đối, cho biết họ không muốn bị kéo vào cuộc chiến do Mỹ phát động mà không tham khảo ý kiến đồng minh.

Tính đến nay, Pháp và Anh đang đi đầu trong nỗ lực xây dựng một liên minh riêng nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz khi tình hình ổn định hoặc xung đột được giải quyết, theo Reuters.

Tin liên quan

Ông Trump dọa rút bớt binh sĩ Mỹ khỏi 2 nước NATO phản đối chiến sự Iran

Ông Trump dọa rút bớt binh sĩ Mỹ khỏi 2 nước NATO phản đối chiến sự Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30.4 cho hay ông có thể rút bớt binh sĩ Mỹ khỏi Ý và Tây Ban Nha vì không ủng hộ chiến dịch của Mỹ và Israel chống Iran, theo AFP.

NATO cân nhắc hạn chế họp vì ông Trump

Lãnh đạo NATO thăm Mỹ, nỗ lực xoa dịu căng thẳng

Khám phá thêm chủ đề

NATO Mỹ rút quân khỏi châu âu Trump Alexus Grynkewich
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận