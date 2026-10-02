Tầm nhìn tương lai của quân đội Mỹ

Tại sự kiện hôm 30.9 ở Quantico (bang Virginia, Mỹ), Bộ trưởng Hegseth có bài phát biểu về các chính sách và đường hướng mới trong quân đội Mỹ. Ông gọi đây là "thông điệp lực lượng", giống như "thông điệp liên bang" - bài phát biểu thường niên của Tổng thống Mỹ trước quốc hội.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu hôm 30.9 Ảnh: AP

Trước hàng trăm quân nhân có mặt, lãnh đạo Lầu Năm Góc tuyên bố quân đội Mỹ không chấp nhận "những người béo phì, người chuyển giới, người để râu ria, kẻ lập dị, yếu đuối và cực đoan". Ông Hegseth khẳng định những kiểu người như trên không có chỗ trong hàng ngũ quân nhân Mỹ, theo báo The New York Times hôm 1.10.

Những nội dung đáng chú ý trong bài phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tập trung vào phần cuối. Theo đó, ông Hegseth công bố một loạt sáng kiến mới của Lầu Năm Góc, bao gồm thông báo thành lập một bộ tư lệnh tác chiến tự chủ mới, tập trung vào lĩnh vực robot, được xếp tương đương với các bộ tư lệnh tác chiến theo khu vực địa lý và chức năng.

Ông Hegseth cũng giới thiệu 3 gương mặt dân sự hiện diện tại sự kiện, lần lượt là tỉ phú Elon Musk, nhà đồng sáng lập Công ty công nghệ quốc phòng Anduril Palmer Luckey và cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich. Ông gọi họ là "3 trong số những bộ óc tài năng nhất nước Mỹ", và sẽ cùng dẫn dắt nỗ lực mới có tên Dự án Meridian để nghiên cứu tương lai của chiến tranh.

Bộ trưởng Mỹ cũng đề cập ý định xây dựng một căn cứ quân sự mới, mà ông gọi là "pháo đài", ở nước Mỹ. Ông Hegseth tự tin các tiểu bang sẽ sẵn sàng cạnh tranh để được chọn là nơi xây căn cứ. Sau khi xây xong, nơi này sẽ tiếp quản hàng chục ngàn quân nhân Mỹ quay về từ những địa điểm đóng quân ở nước ngoài. Tuy nhiên, chưa rõ Lầu Năm Góc sẽ tiến hành cắt giảm lực lượng ở những nước nào. Ông Hegseth cũng cho biết đã thành lập một văn phòng phụ trách các vấn đề tôn giáo, và văn phòng này sẽ báo cáo trực tiếp cho ông.

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Trong một diễn biến khác, Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia (NNSA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ đã tiến hành một vụ thử phi hạt nhân dưới lòng đất, với vật liệu là chất nổ hóa học sức công phá lớn, theo Reuters hôm qua. Bộ Năng lượng Mỹ xác nhận vụ nổ được thiết kế nhằm cải thiện năng lực phát hiện sớm những vụ nổ hạt nhân với sức công phá thấp. Dữ liệu thu được sẽ dùng để kiểm chứng các mô hình khoa học và điều chỉnh các thuật toán đóng vai trò then chốt trong nỗ lực phát hiện những vụ nổ hạt nhân.