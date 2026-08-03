Quân đội Mỹ đang 'bí' bài đánh Iran?

"Chúng tôi đang tìm kiếm những cách thức mới, sáng tạo và phi truyền thống nhằm gây áp lực và trừng phạt Iran", vị sĩ quan cấp cao thuộc nhánh tình báo của Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) viết trong email hôm 28.7 gửi một nhóm nhiều nhà phân tích quân sự, theo CNN.

CENTCOM là bộ chỉ huy phụ trách khu vực Trung Đông và trực tiếp thực hiện chiến dịch chống Iran từ cuối tháng 2.

Quân đội Mỹ tấn công mục tiêu tại Iran ẢNH: REUTERS

Việc quân đội Mỹ kêu gọi đóng góp ý kiến được cho là dấu hiệu chứng tỏ Lầu Năm Góc đang bị thiếu những lựa chọn để Tổng thống Donald Trump có thể buộc Iran chấp nhận một thỏa thuận theo điều kiện của ông.

Theo nguồn tin của CNN, CENTCOM đang sẵn sàng xem xét mọi ý tưởng và thừa nhận rằng bộ chỉ huy này cần đánh giá lại chiến lược.

Email được gửi trước khi Tổng thống Trump đe dọa thực hiện đợt không kích mới nhằm vào Iran. Cuối tuần qua, ông đột ngột thông báo tạm dừng kế hoạch sau khi các đồng minh tại khu vực can thiệp và kêu gọi xuống thang.

Từ khi bắt đầu xung đột, Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm phá hủy năng lực của Iran trong việc đe dọa eo biển Hormuz, đồng thời buộc Tehran ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Trump đã cân nhắc tăng cường tấn công bằng việc đánh mạnh hơn vào các cơ sở hạt nhân còn lại của Iran. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng kể cả khi sử dụng những vũ khí quy ước mạnh nhất, Mỹ cũng khó lòng đạt mục tiêu do các cơ sở này bị chôn vùi sâu trong lòng đất. Để phá hủy, Mỹ cần triển khai bộ binh - bước đi mang nhiều rủi ro mà ông Trump không sẵn sàng thực hiện.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng đã cân nhắc thực hiện một màn không kích "tượng trưng" như tấn công lại các mục tiêu cũ để có thể tuyên bố rút khỏi cuộc xung đột. Tuy nhiên, cách này được cho là không giải quyết vấn đề cốt lõi hiện nay, đó là quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Trước đó, CNN loan tin rằng các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá việc oanh tạc của Lầu Năm Góc khó có thể làm lay chuyển lập trường đàm phán của Iran. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine cũng đã công khai thừa nhận những hạn chế của việc không kích tại phiên điều trần hồi tháng 7. Việc Mỹ tạm hoãn tấn công một phần cũng vì lo ngại rủi ro cho dân thường cũng như do thiếu tên lửa đánh chặn để đối phó các đợt trả đũa của Iran.

Theo CNN, người phát ngôn Timothy Hawkins của CENTCOM đã đưa ra tuyên bố như sau về thông tin quân đội cần ý tưởng mới: "CENTCOM có bề dày lịch sử về tư duy và phương pháp làm việc đổi mới. Đặc biệt, đô đốc Cooper [Brad Cooper, tư lệnh CENTCOM - NV] luôn chủ động liên lạc với các thành viên trong đội ngũ tuyệt vời của chúng tôi để đạt được hiệu quả hoạt động tốt nhất có thể, bất kể cấp bậc của họ".