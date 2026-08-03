Mỹ tạm ngừng tập kích, Iran nói sắp đạt thỏa thuận về eo biển Hormuz

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 2.8 cho biết một thỏa thuận sắp đạt được với Oman về một tuyến đường mới đi qua eo biển Hormuz.

"Chúng tôi hiện hướng tới việc đạt được sự hiểu biết về một tuyến đường có thể chấp nhận được đối với cả 2 bên - không phải tuyến đường phía bắc cũng không phải tuyến đường phía nam - nhưng là tuyến đường tôn trọng chủ quyền của cả 2 bên và bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của chúng tôi", theo AFP dẫn lời ông.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc đạt thỏa thuận về tuyến đường mới không đồng nghĩa Iran sẽ mở cửa trở lại toàn bộ eo biển Hormuz. Giới chức Oman chưa bình luận về thông tin trên.

Các tàu thuyền trên eo biển Hormuz ngày 21.6.2026 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2.8 nói với báo giời rằng đàm phán với Irran sẽ diễn ra trong ngày 3.8, nhưng ông từ chối đặt thời hạn đạt được thỏa thuận.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump ngày 1.8 tuyên bố nước này và Israel đã đồng ý chưa tiến hành thêm các đợt tập kích nhằm vào Iran, sau khi một khuôn khổ thỏa thuận được thiết lập.

"Chúng tôi vừa nhận được đề nghị từ Iran và các nước Trung Đông khác về việc tạm dừng mọi cuộc tấn công vì khuôn khổ thỏa thuận đã được nhất trí", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết đã hủy kế hoạch tấn công với điều kiện các bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, ông không nêu rõ nội dung khuôn khổ đang được thảo luận. Truyền thông Iran cũng bác bỏ thông tin Tehran đề nghị Mỹ ngừng tập kích.

Ông Hassan Ghashghavi, người phát ngôn Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran, cho biết các bên trung gian đang tìm cách khôi phục Bản ghi nhớ Islamabad được nhất trí hồi tháng 6. Văn kiện này được xem là bước đệm cho các cuộc đàm phán toàn diện, trong đó có vấn đề đi lại qua eo biển Hormuz.

"Vấn đề chính, cũng là chìa khóa hiện nay, là eo biển Hormuz. Các bên đang trao đổi quan điểm về vấn đề này", ông Ghashghavi nói.

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Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 2.8 tuyên bố Bản ghi nhớ Islamabad với Mỹ sẽ trở thành "nền tảng" cho quan hệ đối ngoại tương lai của Tehran. "Chúng ta phải nỗ lực buộc đối phương tuân thủ những gì chúng đã ký. Bản ghi nhớ này sẽ tăng cường an ninh cho đất nước chúng ta, khu vực và các đồng minh của chúng ta", theo Al Jazeera dẫn lời ông Pezeshkian.

Trước khi xung đột bùng phát, tàu thuyền được tự do đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran sau đó đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này và duy trì quyền kiểm soát, đồng thời thu phí tàu qua lại. Mỹ phản đối điều kiện trên và yêu cầu khôi phục hoàn toàn quyền tự do hàng hải.

Ông Trump tuyên bố bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc "mở cửa ngay lập tức, hoàn toàn và toàn diện eo biển Hormuz", đồng thời giải quyết những quan ngại liên quan chương trình hạt nhân Iran. Phía Iran lâu nay khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Công ty phân tích hàng hải Kpler (Bỉ) cho biết lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh trong những ngày gần đây. Tuyến đường này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu khí toàn cầu, khiến mọi gián đoạn đều có nguy cơ tác động lớn đến thị trường năng lượng.