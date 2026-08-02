Ông Trump 'quay xe', tuyên bố hủy tấn công Iran

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 1.8 (sáng 2.8 theo giờ Việt Nam), ông Trump nhấn mạnh Mỹ đã "lên đạn và sẵn sàng nhắm vào Iran", nhưng ông đồng ý với yêu cầu của Tehran và các quốc gia Trung Đông khác về việc hoãn bất kỳ cuộc tấn công nào do "các khuôn khổ của một thỏa thuận đã được thống nhất".

Tổng thống Trump nêu rằng Iran cũng nằm trong những nước khu vực đề nghị Mỹ dừng tấn công, song Tehran chưa bình luận thông tin này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời chuyên cơ Không lực Một tại bang New Jersey, Mỹ vào ngày 31.7 ẢNH: REUTERS

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, thỏa thuận đề xuất sẽ bao gồm việc mở cửa lại ngay lập tức eo biển Hormuz và "chấm dứt mối đe dọa hạt nhân của Iran". Ông Trump cho biết thêm Israel cũng đồng tình với quyết định tạm dừng các cuộc không kích. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ lưu ý việc đình chiến này vẫn phụ thuộc vào việc các bên "có thể nhanh chóng đạt được một thỏa thuận".

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh không có cuộc tấn công nào của Mỹ vào lãnh thổ Iran được ghi nhận, kể từ đợt không kích ngày 29.7, CNN đưa tin ngày 2.8.

Trả lời Đài Fox News ngày 1.8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng chính các cuộc tấn công quân sự của Washington đã khiến Tehran sẵn sàng đàm phán hơn về chương trình hạt nhân và vấn đề eo biển Hormuz. Ông Rubio khẳng định các đợt không kích của Mỹ làm suy giảm nghiêm trọng năng lực phòng thủ của Iran. Dù thừa nhận Iran vẫn còn tên lửa và máy bay không người lái để có thể đe dọa, ông Rubio đánh giá Tehran không còn "lá chắn thông thường" để ẩn nấp.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp tại các nước Trung Đông hôm 1.8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động gây hấn của Mỹ trong tương lai.

Đài Al Jazeera ngày 2.8 dẫn lời nghị sĩ Iran Ebrahim Rezaei cảnh báo các cuộc tấn công đáp trả của Iran sẽ không chỉ giới hạn ở khu vực vịnh Ba Tư. "Chúng tôi sẽ đáp trả vào tất cả căn cứ của kẻ thù bất kể từ đâu", ông Rezaei nói.