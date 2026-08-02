Iran dọa đáp trả tương xứng nếu bị Mỹ tập kích

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 2.8 dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cảnh báo sẽ chống lại bất kỳ "hành động mạo hiểm" nào từ phía Mỹ và trả đũa quyết liệt nếu quân đội Mỹ thực hiện lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về khả năng tấn công các mục tiêu mới tại Iran.

Tuyên bố của ông Araqchi được đưa ra trong các cuộc điện đàm với giới chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út, chỉ vài giờ sau khi quân đội Kuwait tuyên bố đã phá hủy các máy bay không người lái (UAV) do Iran phóng đến một số cơ sở trọng yếu.

Điện đàm với Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, ông Araqchi cho biết Iran sẽ phản ứng dứt khoát và thảo luận về hậu quả của "các hành động gây bất ổn" của Mỹ, cũng như nguy cơ gia tăng tình trạng bất ổn trong khu vực.

Sau đó, ông Araqchi nói với Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ và Israel hoặc sự tham gia của các quốc gia trong khu vực sẽ bị đáp trả bằng "phản ứng tương xứng".

Trang Nournews, trực thuộc cơ quan an ninh hàng đầu của Iran, hôm 1.8 cho biết các cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran sẽ dẫn đến việc Iran tấn công các mỏ dầu ở Ả Rập Xê Út và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), cũng như các mỏ khí đốt của Qatar và Israel, khiến "tất cả sẽ bị thiêu thành tro bụi".

Tại cuộc họp nội các hôm 31.7, ông Trump bày tỏ sự tin tưởng rằng các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner cùng Ngoại trưởng Marco Rubio vẫn có thể đạt được thỏa thuận với Iran.

Tuy nhiên, ông Trump cũng cho biết mình đang mất niềm tin và cáo buộc Iran "thường xuyên thất hứa", điều mà Tehran cũng thường xuyên cáo buộc Washington.