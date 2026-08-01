Ông Trump nói Mỹ sẽ sớm 'tung đòn rất mạnh' nhằm vào Iran

Ông Trump phát biểu trong cuộc họp nội các hôm 31.7 ẢNH: AP

Đài CNN ngày 1.8 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như ám chỉ rằng các cuộc tấn công đang diễn ra của Mỹ vào Iran khó có thể kết thúc sớm, phản ánh chiến lược tiếp tục tấn công cho đến khi Iran quay trở lại bàn đàm phán.

"Chúng ta sẽ giáng cho họ một đòn rất mạnh và đến một lúc nào đó họ sẽ nói 'Chúng tôi không thể chịu đựng thêm nữa'", ông Trump tuyên bố trong một cuộc họp nội các.

Phát biểu trên được đưa ra sau 5 tháng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu và vài tuần sau khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết hồi tháng 6 đổ vỡ.

Trong những tuần gần đây, ông Trump đã nhiều lần đe dọa leo thang các cuộc tấn công vào Iran, ám chỉ khả năng nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quan trọng như nhà máy điện và cầu đường, nhưng vẫn chưa thực hiện lời đe dọa đó.

Theo Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM), quân đội nước này đã phát động một "làn sóng tấn công dữ dội" vào sáng 30.7 (giờ Iran).

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Tương tự phát biểu của ông Trump, các quan chức Mỹ cho hay các kế hoạch đang được chuẩn bị nhằm tiến hành các cuộc tấn công mới vào Iran ngay trong cuối tuần này.

Theo các quan chức này, CENTCOM chuẩn bị các phương án và sẵn sàng lực lượng để mở rộng chiến sự, bao gồm một cuộc oanh tạc dữ dội kéo dài 2 tuần vào các địa điểm phóng tên lửa của Iran.

Các quan chức cho biết thêm Mỹ còn có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng Iran.

Vẫn chưa rõ phạm vi tấn công và các mục tiêu cụ thể mà Mỹ có thể nhắm đến. Các quan chức trên nói thêm rằng kế hoạch có thể thay đổi và các cuộc tấn công có thể bị hủy bỏ.

Trong một diễn biến khác, cơ quan điều phối hàng hải do lực lượng Houthi ở Yemen điều hành ngày 1.8 bác bỏ thông tin cho rằng họ có kế hoạch thu phí đối với các tàu thương mại đi qua eo biển Bab el-Mandeb.

Houthi khẳng định rằng chưa có quyết định nào như vậy được đưa ra và việc đi lại qua tuyến đường thủy chiến lược này vẫn thông suốt.